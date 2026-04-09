Delta stoppt Jahresprognose: Öl-Schock und Iran-Krieg drücken Gewinne

Trotz dieser Belastung rechnet die Airline für das laufende Quartal mit einem Vorsteuergewinn von etwa einer Milliarde Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von bis zu 1,50 Dollar – leicht über der Konsensschätzung der Analysten von 1,45 Dollar. Die Börse reagierte sensibel auf die Nachrichten: Nach der Meldung über eine zweitägige Waffenruhe am Persischen Golf stieg der Aktienkurs vorbörslich deutlich an (in Berichten werden Kursgewinne von über acht bis elf Prozent genannt), da sich die geopolitische Spannungsoption vorübergehend entspannte.

Delta Air Lines verweigert angesichts des jüngsten Preisschocks am Ölmarkt eine verbindliche Gewinnprognose für das Geschäftsjahr. Im Zwischenbericht für Januar bis März macht Vorstandschef Ed Bastian deutlich, dass der Krieg im Iran und die damit verbundenen Störungen im Persischen Golf die Kerosinkosten massiv nach oben getrieben haben und die Ergebnisplanung damit erheblich erschweren. Für das zweite Quartal erwartet Delta einen Anstieg der Treibstoffkosten um mehr als zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro).

Die operativen Kennzahlen für das erste Quartal zeigen die Dualität der Situation: Der Umsatz legte um 13 Prozent auf knapp 15,9 Milliarden Dollar zu, die Nachfrage bleibt dem Management zufolge robust. Gleichzeitig stiegen die Treibstoffaufwendungen um 14 Prozent auf über 2,7 Milliarden Dollar. Zusammen mit höheren Personalkosten führte dies zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 12 Prozent auf 501 Millionen Dollar. Unter dem Strich wies Delta wegen Verlusten bei Finanzanlagen einen Nettoverlust von 289 Millionen Dollar aus, nach einem Gewinn von 240 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Delta versucht, der Margenbelastung entgegenzuwirken: Das Unternehmen hat das Flugangebot reduziert und Maßnahmen ergriffen, um höhere Kerosinkosten zu kompensieren, etwa durch Erlösmanagement und operative Effizienzmaßnahmen. Dennoch bleibt die Ergebnisentwicklung abhängig von der weiteren Entwicklung der Ölpreise und der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Das Aussetzen einer verbindlichen Jahresprognose unterstreicht die erhöhte Unsicherheit und macht die Ergebnisse für Investoren kurzfristig weniger planbar.

Für die Branche signalisiert Deltas Zwischenbericht, wie empfindlich Fluggesellschaften auf Treibstoffschocks reagieren. Starke Nachfrage und Umsatzwachstum reichen derzeit nicht aus, um steigende Inputkosten vollständig auszugleichen. Anleger sollten daher kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen, bis sich die Lage am Ölmarkt und die geopolitischen Risiken stabilisieren.

Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 68,08EUR auf NYSE (09. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.