RBI will Addiko übernehmen: 23,05€ (+20% über Buchwert), Carve‑Out

Das Angebot ist mit mehreren aufschiebenden Bedingungen verknüpft: Kartell‑ und aufsichtsrechtliche Genehmigungen, eine Mindestannahmeschwelle von mehr als 75 Prozent sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen bei Addiko und kein Verkauf von Tochtergesellschaften durch Addiko. RBI betont, dass es sich nicht um ein Delisting‑Angebot handelt. Die Angebotsunterlage soll in den kommenden Wochen der österreichischen Übernahmekommission vorgelegt werden; nach deren Prüfung würde die Annahmefrist zehn Wochen betragen.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat offiziell die Absicht erklärt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche nicht von Addiko selbst gehaltenen Stammaktien der Wiener Addiko Bank AG zu unterbreiten. RBI bietet den Aktionären 23,05 Euro je Aktie (cum Dividende 2025) — der Preis entspricht dem volumengewichteten 6‑Monatsdurchschnittskurs bis 7. April 2026 und liegt laut einem externen Gutachten von Ernst & Young rund 20 Prozent über dem ermittelten Buchwert des Eigenkapitals.

Parallel plant RBI eine Vereinbarung mit der Alta Group d.o.o. (Serbien) über den Verkauf eines Carve‑Outs, der die Addiko‑Tochterbanken in Serbien (Beograd), Bosnien und Herzegowina (Sarajevo, Banja Luka) und Montenegro (Podgorica) umfasst. Der Verkaufspreis soll mindestens dem Verkehrswert entsprechen; das Closing des Carve‑Outs steht ebenfalls unter kartell‑ und aufsichtsrechtlichen Vorbehalten. RBI beabsichtigt, die Einheiten in Kroatien (Zagreb), Slowenien (Ljubljana) sowie die österreichische Tochter zu behalten — mit dem Ziel, in Kroatien Marktanteile zu stärken und in Slowenien wieder Fuß zu fassen, insbesondere im Corporate‑, Investment‑Banking und KMU‑Segment.

Finanziell erwartet RBI einen anfänglichen Effekt von rund minus 45 Basispunkten auf die harte Kernkapitalquote (CET1) bei einer Annahme von 75 Prozent; nach Abschluss des Carve‑Outs dürfte der Nettoeffekt auf etwa minus 10 Basispunkte schrumpfen. RBI peilt das Closing des Übernahmeangebots für das vierte Quartal 2026 und das Carve‑Out‑Closing für die zweite Jahreshälfte 2027 an.

Aus wirtschaftsredaktioneller Sicht ist das Vorgehen strategisch nachvollziehbar: RBI konsolidiert Kernmärkte und will ältere Ost‑/Südosteuropa‑Positionen selektiv umgestalten. Risiken bleiben jedoch beträchtlich — nicht nur regulatorische Hürden und die hohe Annahmeschwelle, sondern auch die Abhängigkeit vom erfolgreichen Abschluss des Carve‑Out‑Deals mit Alta sowie mögliche kartellrechtliche Einwände. Für Addiko‑Aktionäre bedeutet das Angebot einen klaren Cash‑Exit zu einem Aufschlag gegenüber Buchwerten; ob langfristig höhere strategische Werte realisiert werden, ist unsicher.

Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 39,83EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.