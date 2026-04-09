Spritkosten bedrohen Landwirtschaft – Hightech, KI und Recycling als Rettung

Angesichts der jüngsten Meldungen aus Landwirtschaft, Industrie und Recycling zeichnet sich ein Wirtschaftspanorama ab, das von akuten Kostendruck- mit langfristigen Strukturfragen geprägt ist. Bauernpräsident Joachim Rukwied warnt vor existenziellen Folgen steigender Kraftstoffpreise: Ohne rasche staatliche Eingriffe – etwa die Aussetzung der CO2-Bepreisung und eine temporäre Senkung der Energiesteuer – drohten vielen Betrieben massive Liquiditätsengpässe, Gefährdung der Ernte und eine schwächere Versorgungssicherheit. Rukwied kritisiert, dass die jüngste Preisregulierung (Preisänderungen an Tankstellen nur einmal täglich) bislang wirkungslos ist und die Lage für Verbraucher wie Unternehmen verschlimmere. Seine Botschaft richtet sich nicht nur an die Agrarpolitik: Viele Firmen könnten ihren Kraftstoffbedarf kurzfristig nicht weiter reduzieren, weshalb rein ordnungspolitische Debatten momentan nicht ausreichten.

Parallel hierzu melden Technologieanbieter Produktinnovationen und Investitionen in Effizienz und Kreislaufwirtschaft. Monport Laser bringt mit dem Mega S 70W CO2-Gravierer und einer UV-Laser-Graviermaschine zwei weiterentwickelte Systeme auf den Markt, die vor allem Industrie- und Kreativsektoren höhere Präzision, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit versprechen. Technische Merkmale – minimale Punktgröße von 0,03 mm, bis zu 1000 DPI, verbesserte Schneidfähigkeit (Acryl bis 20 mm, Balsaholz bis 18 mm), Smart Batch Fill, Auto Focus und optimierte Absaugung – zielen auf Produktivitätssteigerungen in Serienfertigung und Prototyping. Die UV-Lösung ermöglicht „kaltes“ Lasern für empfindliche Materialien und erweitert industrielle Anwendungsmöglichkeiten.