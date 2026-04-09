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    Wienerberger-HV 7. Mai: Rückkauf, Kapitalerhöhung & Aufsichtsrat im Fokus

    Wienerberger-HV 7. Mai: Rückkauf, Kapitalerhöhung & Aufsichtsrat im Fokus
    Foto: Wienerberger AG

    Die Wienerberger AG hat die Einberufung zur 157. ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2026 (10:00 Uhr, Erste Campus, Grand Hall, Wien) veröffentlicht und legt damit ein gewohnt umfangreiches Governance-Paket vor. Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage der Jahres- und Konzernabschlüsse 2025 sowie der Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat, Beschlüsse über die Gewinnverwendung, Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers (inkl. Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung), Wahlen in den Aufsichtsrat sowie die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2025.

    Zentral sind darüber hinaus mehrere Kapital- und Aktienmaßnahmen: Antrag auf Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien mit anschließendem Bezugsrechtsausschluss, Einziehung eigener Aktien sowie die Ermächtigung des Vorstands – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – zur Kapitalerhöhung gegen Bareinlage nach § 169 AktG (genehmigtes Kapital) einschließlich teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechender Satzungsänderung (§ 4). Diese Vorhaben bergen mittel- bis langfristig Bedeutung für Kapitalstruktur und mögliche Verwässerungseffekte, weshalb Aktionäre die Unterlagen kritisch prüfen sollten.

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    Unterlagen zur HV (u. a. Beschlussvorschläge zu Tagesordnungspunkten 2–10, Berichte und Kandidateninformationen für Aufsichtsratswahlen, Vergütungsbericht 2025) sind ab 16. April 2026 online verfügbar. Nachweisstichtag für Teilnahme- und Stimmrechte ist der 27. April 2026, Depotbestätigungen müssen bis spätestens 4. Mai 2026 eingereicht werden; Vollmachten sind spätestens bis 6. Mai 2026, 12:00 Uhr, vorzulegen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter steht Florian Beckermann (Interessenverband für Anleger) zur Verfügung.

    Besonderes Augenmerk verdient die Zusammensetzung des Aufsichtsrats: Dieser erfüllt laut Gesellschaft das geschlechterbezogene Mindestanteilsgebot nach § 86 AktG insgesamt durch gemeinsame Erfüllung (Gesamterfüllung). Aktionäre, die mindestens 5% des Grundkapitals halten, können Ergänzungsanträge (bis 16. April) einbringen; ab 1% sind formelle Beschlussvorschläge möglich (Frist 27. April).

    In einer separaten Zulassungsfolgepflichtmitteilung informiert Wienerberger außerdem über die beabsichtigte Verwendung von 17.101 eigenen Aktien zur Auslieferung an Vorstandsmitglieder im Rahmen des Aktienvergütungssystems. Die Lieferung soll außerbörslich zwischen 14. und 30. April 2026 zu einem Preis von EUR 29,77 je Aktie erfolgen; der Aufsichtsrat hat am 8. April zugestimmt. Auswirkungen auf die Börsenzulassung werden verneint.

    Abschließend regelt die Einladung formale Fragen zum Datenschutz, zur Ausübung von Aktionärsrechten (§§ 109, 110, 118, 119 AktG) sowie praktische Hinweise zur Registrierung und Identitätsprüfung am Veranstaltungstag. Die Gesellschaft weist auf hohe Teilnehmerzahlen und Sicherheitskontrollen hin.



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    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 24,39EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



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