MPC Capital: Gewinnboom trotz Krisen – EPS +38%, AuM 5,4 Mrd.

Wesentliche Treiber der Ergebnisverbesserung waren eine effizientere Kostenbasis sowie stabile Rückflüsse aus dem Co‑Investment-Portfolio. Die Bilanz bleibt solide: Die Assets under Management wuchsen auf 5,4 Mrd. EUR (5,1 Mrd.), die Eigenkapitalquote zog auf 86,8 % an, und die Liquidität belief sich auf 35,4 Mio. EUR. Das Transaktionsvolumen lag mit 1,8 Mrd. EUR auf hohem Niveau.

MPC Capital hat im Geschäftsjahr 2025 trotz eines herausfordernden makro- und geopolitischen Umfelds seine Profitabilität ausgebaut und die Grundlagen für weiteres Wachstum gelegt. Der auf Maritime und Energy Infrastructure spezialisierte Investmentmanager meldet stabile Umsatzerlöse von 43,1 Mio. EUR (2024: 43,0 Mio.), wobei rund 83 % auf wiederkehrende Management Fees entfallen – ein Indiz für die hohe Visibilität des Geschäftsmodells. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg leicht auf 25,3 Mio. EUR (24,5 Mio.), das Konzernergebnis nach Minderheiten kletterte auf 23,3 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich deutlich um 38 % auf 0,66 EUR.

Operativ hat MPC seine Plattformstrategie weiter vorangetrieben. Besonders das maritime Servicegeschäft wurde ausgebaut – unter anderem durch die Akquisition von BestShip sowie den Einstieg in das Offshore-Service-Segment. Parallel initiierte das Unternehmen Neubauprojekte mit einem Volumen von mehr als 1 Mrd. USD, die sukzessive in die AuM übergehen sollen. Zudem erfolgte ein Einstieg in den Chemietanker-Sektor via Sale‑and‑Charter‑Back-Transaktion mit zwei Schiffen; mit „MPC Storm Maritime Opportunities“ wurde jüngst eine neue Investitionsplattform gestartet.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,27 EUR je Aktie vor – unverändert zum Vorjahr und mit einer Ausschüttungsquote von rund 41 % des Ergebnisses je Aktie. Personalseitig verringerte sich der Durchschnittsbestand konsolidiert auf 199 Mitarbeiter (Vorjahr 231), bei nicht anteiliger Betrachtung zählt die Gruppe 277 Beschäftigte.

Für 2026 zeigt sich das Management zuversichtlich: MPC erwartet einen Konzernumsatz zwischen 45 Mio. und 50 Mio. EUR sowie ein EBT von 25 Mio. bis 30 Mio. EUR. Begründet wird die Perspektive mit strukturellen Investitionsbedarfen in Energie- und Transportinfrastruktur sowie der anhaltenden Nachfrage nach Dekarbonisierungslösungen.

Ein Webcast zu den Jahreszahlen fand am 9. April 2026 um 15:00 Uhr CEST statt; CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein erläuterten die Ergebnisse und die Strategie. Präsentation und Aufzeichnung sind auf der Unternehmensseite abrufbar. Insgesamt präsentiert sich MPC Capital als robust positionierter Spezialist für Real Assets mit verbesserter Ertragskraft und klarer Ausrichtung auf weiteres, profitables Wachstum.

Die MPC Muenchmeyer Petersen Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 4,995EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.