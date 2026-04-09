Australiens Goldexplorer treiben Projekte voran

Goldexploration ist in Zeiten hoher Goldpreise ein lohnendes Geschäft. Besonders Projekte, die rasch die Produktion erreichen können, stehen bei Investoren hoch im Kurs. Australische Goldexplorer stechen in diesem Jahr mit einer Vielzahl von Machbarkeitsstudien hervor.

Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) etwa hat Ende März ein gut 8.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf seinem Challenger-Goldprojekt in Südaustralien abgeschlossen. Derzeit läuft ein knapp 1.500 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm zur Grubenplanung und metallurgischen Optimierung. Das eigentliche Ziel ist jedoch die Erstellung einer Machbarkeitsstudie (DFS) für das Projekt.

Barton Gold: DFS-Konzept zur Kosten- und Risikominimierung

Das Konzept der DFS sieht einen anfänglichen Basisbetrieb über 3–4 Jahre vor, bei dem ausschließlich historisches, hochgradiges Haldenmaterial sowie begrenzte, oberflächennahe Materialien genutzt werden. Das Konzept zielt darauf ab, die technischen Risiken und Kosten eines etwaigen Untertagebetriebs auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Nach der DFS soll die Umwandlung der Mineralisierung in die JORC-Klassifizierung „Indicated“ und anschließend in Erzreserven erfolgen.

Das laut der letzten Mineralressourcenschätzung 313.000 Goldunzen schwere Projekt soll dadurch so schnell und kostengünstig wie möglich an den Markt gebracht werden. „Die beträchtliche Goldmineralisierung im Abbaugebiet Challenger sowie in oberflächennahen Schichten bietet ideale Voraussetzungen für einen ersten Basisbetrieb, der eine Produktionswiederaufnahme mit geringerem Risikoprofil ermöglicht und gleichzeitig die Entwicklungsoptionen für die Untertagebaustätten Challenger, Tarcoola, Tolmer und Wudinna maximiert“, erläutert Barton-CEO Alexander Scanlon zur Situation.

Barton Gold ist nicht der einzige australische Goldexplorer, der in diesen Tagen mit Hochdruck an einer Machbarkeitsstudie arbeitet. Die Studien gelten als zentraler Meilenstein auf dem Weg von der Exploration zur Produktion, die jeder Akteur bei Goldpreisen nahe 5.000 USD pro Feinunze so rasch wie möglich aufnehmen will.

Australiens Goldexplorer forcieren Übergang zur Produktion

Lunnon Metals etwa legte im Januar eine Machbarkeitsstudie für die Lady Herial Goldlagerstätte auf dem Kambalda Gold- und Nickelprojekt in Westaustralien vor. Die Zonenausprägung einer sehr flachen, hochgradigen und mächtigen Goldlagerstätte bietet der Studie zufolge das Potenzial für ein Tagebauprojekt mit kurzer Lebensdauer, hoher Qualität und geringem Abbauverhältnis. Bei Goldpreisen von 6.250 AUD pro Unze wird ein freier operativer Cashflow von 40,4 Mio. AUD attestiert.