DAX wieder bei 24.000 Punkten

Ein entscheidender Faktor für die Märkte bleibt die Straße von Hormus. Sie ist eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl weltweit. Die jüngsten Verhandlungen haben die Hoffnung gestärkt, dass der Warenverkehr dort weiter störungsfrei läuft – ein positives Signal für die globale Wirtschaft.

Allerdings hat dieser schnelle Anstieg auch eine sogenannte Kurslücke im Chart hinterlassen. Solche Lücken entstehen, wenn Kurse sehr sprunghaft steigen, und werden häufig im Nachhinein wieder geschlossen. Das bedeutet: In den kommenden Tagen könnte es noch einmal zu einem Rücksetzer kommen, der für Anleger neue Einstiegsmöglichkeiten bietet.

Trotzdem gibt es keinen Grund für übermäßigen Optimismus. In vielen Golfstaaten wurden Produktionsanlagen beschädigt, wodurch Energie auf längere Sicht knapp bleiben könnte. Höhere Energiepreise würden die Kosten für Unternehmen erhöhen und damit die Gewinne belasten. Anleger sollten daher vorsichtig bleiben.

Für den DAX bedeutet das konkret: Nach dem starken Anstieg könnte der Index zunächst wieder etwas nachgeben. Ein Rückgang von 24.000 beziehungsweise 24.200 Punkten auf etwa 23.000 Punkte wäre aus heutiger Sicht nicht ungewöhnlich und würde die entstandene Kurslücke schließen.

Sollte sich danach eine stabile Basis bilden, könnten die Kurse erneut steigen. Ein nächstes Ziel läge bei 24.479 Punkten. Falls die Nachrichtenlage weiterhin positiv bleibt, wäre sogar ein weiterer Anstieg denkbar, bevor der Markt in eine ruhigere Sommerphase übergeht.

Insgesamt zeigt sich: Die Märkte reagieren derzeit sehr sensibel auf politische Entwicklungen. Chancen sind vorhanden – aber sie gehen weiterhin mit erhöhten Risiken einher.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.080,64 Punkten

VDAX zeigt weiter erhöhte Nervosität!

Fear& Greed Index bei 30 auf "Fear" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 57 - Buy MACD: -252 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 24.266 / 24.479 / 24.695 und 25.020 Punkten, nach unten bei 23.738 / 23.476 / 23.397 und 23.000 Punkten. Gaps bei 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - brüchige Waffenruhe! VDAX-New Angstlevel weiter sehr hoch VDAX-New der Deutschen Börse (07. April 2026): Bei 30,72% (steigend) (Vortag: 27,70%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 23.200 Punkten platzieren, Stopp bei 22.900 Punkten. Kursziel b ei 23.968 Punkten - aktiv! - abgeschlossen! 2. Buy-Limit-Order um 23.000 Punkten platzieren, Stopp bei 22.700 Punkten. Kursziel bei 24.266 Punkten 3. Stop-Sell-Order unter 22.000 Punkten platzieren, Stopp bei 22.400 Punkten. Kursziel bei 21.513 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU94MT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,21 - 10,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.040,00 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.040,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.080,64 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 23,50 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8X4Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,95 - 8,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.909,96 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.909,96 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.080,64 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,74 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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