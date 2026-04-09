Abwärtstrend im Test

Aktuell befindet sich der Dow Jones allerdings noch in einer Korrekturphase. Um diese endgültig zu beenden, müsste der Index auf Tagesschlussbasis über 48.450 Punkten liegen. Gelingt das, könnten die Kurse zunächst bis auf 49.615 Punkte steigen und im weiteren Verlauf sogar das bisherige Rekordhoch bei 50.512 Punkten ins Visier nehmen. Für Anleger könnte sich daraus eine kurzfristige Einstiegschance mit einem Anlagehorizont von einigen Wochen ergeben.

So gelang es dem Index, wieder über seinen langfristigen Durchschnitt – den sogenannten 200-Tage-Durchschnitt – zu steigen. Gleichzeitig näherte er sich einer Abwärtstrendlinie, die seit Anfang Februar den Kursverlauf geprägt hat. Sollte es gelingen, auch diese Hürde nachhaltig zu überwinden, wäre das ein klares positives Signal für weitere Kursgewinne.

Nach unten hin ist der Index derzeit etwas stabiler aufgestellt. Der Bereich um den 200-Tage-Durchschnitt bei 46.705 Punkten dient aktuell als wichtige Unterstützung. Erst wenn diese Marke unterschritten wird, könnte sich das Bild wieder eintrüben und ein Rückgang in Richtung 45.000 Punkte wahrscheinlicher werden.

Entscheidend bleibt jedoch die politische Lage: Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Iran-Konflikt könnten die positive Entwicklung weiter stützen – während Rückschläge jederzeit neue Unsicherheit an die Märkte bringen können.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 48.450 Punkte

Kursziele : 49.615/50.512 Punkte

Renditechance via DU934D : 120 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU934D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 16,32 - 16,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46.000,00 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 46.000,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 47.912,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 50.512 Punkte Hebel: 25,17 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8JVS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 16,72 - 16,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.837,37 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 49.837,37 Punkte akt. Kurs Basiswert: 47.912,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,56 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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