Sind Käufer stark genug?

Seitdem hat sich die Lage deutlich verbessert. Im Chart deutet sich nun eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation an – ein Muster, das häufig auf eine mögliche Trendwende nach oben hinweist. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Kurs weiter steigt und wichtige technische Marken überwindet.

Ein Blick zurück zeigt die starke Entwicklung – aber auch die Rückschläge: Bis Ende Januar kletterte die Aktie nahezu kontinuierlich und erreichte ein Rekordhoch von 241,80 Euro. Anfang Februar folgte jedoch ein deutlicher Rückgang auf 203,70 Euro, ausgelöst durch schwächere Geschäftszahlen. In den Wochen danach fiel der Kurs – auch im Zuge der geopolitischen Spannungen rund um den Iran – weiter bis auf 159,70 Euro Mitte März.

Besonders entscheidend ist dabei ein Anstieg über den langfristigen Durchschnittskurs, den sogenannten EMA 200, der aktuell bei 193,56 Euro liegt. Wird diese Marke überschritten, könnte das den Startschuss für eine größere Aufwärtsbewegung geben – mit dem Potenzial, wieder in Richtung der Rekordstände zu laufen.

Auf der anderen Seite bleibt das Risiko bestehen: Sollte die Aktie unter das aktuelle Wochentief von 169,55 Euro fallen, könnte es erneut abwärts gehen – im Extremfall zurück bis auf die Jahrestiefs bei 159,70 Euro.

Für Anleger bedeutet das: Erste vorsichtige Einstiege sind bereits möglich, allerdings bleibt die Situation noch unsicher und sollte aufmerksam beobachtet werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 193,56 Euro

Kursziel : 241,80 Euro

Renditechance via DU9NZF : 210 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Heidelberg Materials AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9NZF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,95 - 2,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 165,1298 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 165,1298 Euro akt. Kurs Basiswert: 185,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 241,80 Euro Hebel: 8,59 Kurschance: + 210 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8SBZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,13 - 2,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 205,8519 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 205,8519 Euro akt. Kurs Basiswert: 185,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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