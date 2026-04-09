BERENBERG stuft Fuchs SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen am Markt dürften 2026 sinken, dennoch sollte der Aktienkurs steigen und damit eine Industrie-Erholung, vom Öl abhängige sinkende Rohstoffpreise und ein danach beständiges Gewinnwachstum vorwegnehmen, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 37,56EUR auf Tradegate (08. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
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