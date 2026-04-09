BERENBERG stuft Fuchs SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen am Markt dürften 2026 sinken, dennoch sollte der Aktienkurs steigen und damit eine Industrie-Erholung, vom Öl abhängige sinkende Rohstoffpreise und ein danach beständiges Gewinnwachstum vorwegnehmen, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 37,56EUR auf Tradegate (08. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

