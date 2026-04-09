Goldpreis
Goldpreis seitwärts bei 4.713,75 USD
Gold seitwärts – Kurs unverändert bei 4.713,75 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,04 %
|1 Monat
|-7,88 %
|3 Monate
|+5,68 %
|1 Jahr
|+58,30 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.251,08USD. Heute steht er bei 4.713,75USD. Das Investment wäre auf 37.677,3USD gewachsen – eine Steigerung von +276,77 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist Gold gemischt eingeschätzt: Als Krisenversicherung/Hedge wird Kauf-Halten empfohlen, fundamentell gestützt durch steigendes Papiergeld und Schuldenexzesse. Technische Prognosen wirken skeptisch. Öl-Rückgang wird als Treiber genannt; Euro-Stärke beeinflusst das Depot. Eine konkrete 14-Tage-Preisentwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer Zahl belegt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|368,85EUR
|-0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,01EUR
|-0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|267,30EUR
|-0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|382,30EUR
|-0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,20EUR
|+4,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|591,45EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,54EUR
|-0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,97EUR
|-0,61 %
|Long
|1
|0,00
|130,23EUR
|-0,08 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,611EUR
|+0,50 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.