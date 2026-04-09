Goldpreis seitwärts bei 4.713,75 USD

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,04 % 1 Monat -7,88 % 3 Monate +5,68 % 1 Jahr +58,30 %

Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 4.713,75befindet sich in einer abwartenden Phase.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.251,08USD. Heute steht er bei 4.713,75USD. Das Investment wäre auf 37.677,3USD gewachsen – eine Steigerung von +276,77 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist Gold gemischt eingeschätzt: Als Krisenversicherung/Hedge wird Kauf-Halten empfohlen, fundamentell gestützt durch steigendes Papiergeld und Schuldenexzesse. Technische Prognosen wirken skeptisch. Öl-Rückgang wird als Treiber genannt; Euro-Stärke beeinflusst das Depot. Eine konkrete 14-Tage-Preisentwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer Zahl belegt.