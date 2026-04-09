Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 73,98 USD
Silber schwächer – aktueller Kurs 73,98 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,29 %
|1 Monat
|-12,08 %
|3 Monate
|-3,72 %
|1 Jahr
|+148,03 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,35187USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,98USD ein Wert von 2.918,27USD geworden – ein Gewinn von +191,83 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetOnline zeigt gemischte, überwiegend neutrale bis leicht bullische Sicht auf Silber. Technisch dominieren Chartdiskussionen; Beiträge nennen Szenarien wie 54 USD (Variante A) oder 85–95 USD (Fall- und Aufwärts-Szenarien). Eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht einheitlich bestätigt; meist wird Silber als volatil und von geopolitischen Impulsen beeinflusst gesehen.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|369,25EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,01EUR
|-0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|267,30EUR
|-0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|382,30EUR
|-0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,20EUR
|+4,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|591,45EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,54EUR
|-0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,06EUR
|-0,50 %
|Long
|1
|0,00
|130,23EUR
|-0,08 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,611EUR
|+0,50 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.