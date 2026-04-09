Silber verliert leicht aktuell 73,98 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,29 % 1 Monat -12,08 % 3 Monate -3,72 % 1 Jahr +148,03 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Silberpreis bei 73,98. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,35187USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,98USD ein Wert von 2.918,27USD geworden – ein Gewinn von +191,83 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetOnline zeigt gemischte, überwiegend neutrale bis leicht bullische Sicht auf Silber. Technisch dominieren Chartdiskussionen; Beiträge nennen Szenarien wie 54 USD (Variante A) oder 85–95 USD (Fall- und Aufwärts-Szenarien). Eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht einheitlich bestätigt; meist wird Silber als volatil und von geopolitischen Impulsen beeinflusst gesehen.