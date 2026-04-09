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    Northern Data: Vorläufige Q1-2026-Ergebnisse & Ausblick 2026

    Starke GPU-Auslastung, stabile Liquidität und ein solider Umsatzkorridor prägen den Start ins Geschäftsjahr 2026 – begleitet von gezielten Maßnahmen zur Sicherung der Finanzkraft.

    Northern Data: Vorläufige Q1-2026-Ergebnisse & Ausblick 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • GPU-Allokationsrate/Auslastung erreichte im März 2026 eine Spitze von 85 %.
    • Vorläufiger Q1‑2026‑Umsatz: EUR 40–42 Mio. (Q1‑2025: EUR 40,2 Mio.).
    • Vorläufiges bereinigtes EBITDA für Q1‑2026 wird mit EUR 10–15 Mio. erwartet (exkl. sonstiger Erträge).
    • Ausblick Geschäftsjahr 2026: erwarteter Umsatz zwischen EUR 130–150 Mio.
    • Zahlungsmittelbestand zum 31.03.2026: ca. EUR 58 Mio. (unverändert zu 31.12.2025); Gruppe erwartet positiven operativen Cashflow im Quartal; im Q1 wurden rund EUR 8 Mio. Zinsen aus einem Gesellschafterdarlehen aktiviert.
    • Prüfung von Liquiditätsmaßnahmen: Verkauf nicht‑kerngeschäftlicher Vermögenswerte, Monetarisierung unerschlossener, stromversorgter Rechenzentrumsstandorte; Beibehaltung wirtschaftlicher Rechte am früheren Corpus‑Christi‑Standort während der fünfjährigen Earn‑out‑Periode.

    Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.


    Northern Data

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