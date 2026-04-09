Northern Data: Vorläufige Q1-2026-Ergebnisse & Ausblick 2026
Starke GPU-Auslastung, stabile Liquidität und ein solider Umsatzkorridor prägen den Start ins Geschäftsjahr 2026 – begleitet von gezielten Maßnahmen zur Sicherung der Finanzkraft.
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- GPU-Allokationsrate/Auslastung erreichte im März 2026 eine Spitze von 85 %.
- Vorläufiger Q1‑2026‑Umsatz: EUR 40–42 Mio. (Q1‑2025: EUR 40,2 Mio.).
- Vorläufiges bereinigtes EBITDA für Q1‑2026 wird mit EUR 10–15 Mio. erwartet (exkl. sonstiger Erträge).
- Ausblick Geschäftsjahr 2026: erwarteter Umsatz zwischen EUR 130–150 Mio.
- Zahlungsmittelbestand zum 31.03.2026: ca. EUR 58 Mio. (unverändert zu 31.12.2025); Gruppe erwartet positiven operativen Cashflow im Quartal; im Q1 wurden rund EUR 8 Mio. Zinsen aus einem Gesellschafterdarlehen aktiviert.
- Prüfung von Liquiditätsmaßnahmen: Verkauf nicht‑kerngeschäftlicher Vermögenswerte, Monetarisierung unerschlossener, stromversorgter Rechenzentrumsstandorte; Beibehaltung wirtschaftlicher Rechte am früheren Corpus‑Christi‑Standort während der fünfjährigen Earn‑out‑Periode.
Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im
Minus.
+2,47 %
-0,06 %
-15,99 %
-36,50 %
-64,65 %
-42,68 %
-92,29 %
+134,86 %
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