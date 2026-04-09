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    Vertrauensfrage nach dem Bruch

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    DroneShield: Jetzt rein – oder verbrennst du dir hier die Finger?

    Neue Führung, neue Hoffnung. Doch Jefferies zweifelt: Können die Neuen wirklich liefern?

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    Vertrauensfrage nach dem Bruch - DroneShield: Jetzt rein – oder verbrennst du dir hier die Finger?
    Foto: Remko de Waal - ANP

    Beim australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield sorgt die Neuausrichtung der Führungsebene für gemischte Signale – auch aus Analystensicht. Das Investmenthaus Jefferies bewertet den Umbau zwar grundsätzlich positiv, sieht jedoch weiterhin offene Fragen, insbesondere im Hinblick auf Vertrauen und Umsetzung.

    Auslöser ist der Rücktritt von CEO Oleg Vornik sowie der geplante Abgang von Chairman Peter James. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Angus Bean übernimmt die operative Führung, während Hamish McLennan als unabhängiger Chairman vorgesehen ist. Jefferies sieht in dieser Konstellation Vorteile, da sich das Unternehmen an einem möglichen Wendepunkt befinde. Bean dürfte den Fokus stärker auf operative Umsetzung und Innovation legen, während McLennan die Governance-Struktur stärken soll.

    Gleichzeitig verweist Jefferies auf kritische Punkte. Der Abgang der bisherigen Führung nach umfangreichen Aktienverkäufen im vergangenen Jahr werfe Fragen auf – insbesondere, ob die langfristigen Bonus- und Zielvorgaben des Managements noch glaubwürdig erscheinen. Trotz der personellen Neuaufstellung bleibt laut Jefferies vor allem entscheidend, ob das neue Führungsteam die operative Entwicklung kurzfristig verlässlich umsetzen kann.

    Operativ präsentiert sich das Unternehmen weiterhin dynamisch. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 87 Prozent auf 63 Millionen australische Dollar (rund 44 Millionen US-Dollar), während die Zahlungseingänge um 361 Prozent auf 77 Millionen australische Dollar zulegten. Zudem verfügt DroneShield über fest zugesagte Aufträge in Höhe von rund 140 Millionen australischen Dollar. Dennoch beobachten Analysten eine mögliche Abschwächung der Wachstumsdynamik bei den Auftragsbeständen und wollen zunächst die vollständigen Quartalszahlen abwarten, bevor sie ihre Prognosen anpassen.

    Vor diesem Hintergrund bleibt Jefferies vorsichtig und bestätigt das Rating "Hold" mit einem Kursziel von 3,70 australischen Dollar. Die Aktie notiert aktuell bei rund 3,50 australischen Dollar und liegt damit seit Jahresbeginn etwa 13 Prozent im Plus. Entscheidend dürfte nun sein, ob die neue Führung die operative Stärke in nachhaltiges Vertrauen am Markt übersetzen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 2,122EUR auf Tradegate (09. April 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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