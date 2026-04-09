Andritz erzielt Rekordauftragseingang von 3,6 Mrd. € – Top-Wachstum!
Andritz startet fulminant ins Jahr 2026: Ein Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Euro treibt vor allem das Wasserkraftgeschäft – die Jahresprognose bleibt dennoch unverändert.
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- Andritz verzeichnet im ersten Quartal 2026 einen Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Euro.
- Das entspricht einer Steigerung von 54 % im Vergleich zum ersten Quartal 2025.
- Der hohe Auftragseingang ist hauptsächlich auf starke Aufträge im Geschäftsbereich Hydropower zurückzuführen.
- Der außergewöhnlich hohe Auftragseingang resultiert aus der kumulierten Verbuchung mehrerer mittelgroßer Aufträge und ist nicht auf die restlichen Quartale des Jahres zu extrapolieren.
- Trotz des starken Auftragseingangs bestätigt Andritz die Gesamtjahresprognose für Umsatz und EBITA im Jahr 2026.
- Detaillierte Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 werden am 29. April 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 29.04.2026.
Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 % im Minus.
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