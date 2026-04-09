Devisen
Euro stabil - Waffenruhe brüchig
- Euro kaum verändert, Handel bei 1,1663 Dollar
- Iran droht Waffenruhe nach Luftangriffen im Libanon
- Energiepreise erst halbwegs zurückgegangen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach den Rissen in der Waffenruhe in Nahost am Donnerstag kaum verändert. Am Morgen wurde er zu 1,1663 US-Dollar gehandelt. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung zeitweise über die Marke von 1,17 Dollar geklettert, bevor sie bis zum Abend etwas verlor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1706 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8542 Euro gekostet.
Nach Israels verheerenden Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. Die USA müssten sich entscheiden - "entweder Waffenruhe oder Fortsetzung des Krieges via Israel. Sie können nicht beides haben", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.
Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank wollte am Morgen nicht davon ausgehen, dass der Irankonflikt bald beendet wird. Einige Bedingungen im Waffenstillstand schienen auf erste Sicht wenig vertrauenerweckend - etwa der "Wegezoll" von zwei Millionen Dollar für Fahrt durch die Straße von Hormus. "Außerdem kennen wir mittlerweile den US-Präsidenten und die Unwägbarkeiten seiner Handlungen". Sie erwartet daher nicht, dass die Ölpreise schnell in Richtung des Vorkriegsniveaus fallen werden.
Aus Sicht der Landesbank Helaba haben sich die konjunkturellen Perspektiven durch den Waffenstillstand zwar verbessert. Allerdings hätten die Rücksetzer bei den Energiepreisen erst etwa die Hälfte der Anstiege seit dem Kriegsbeginn wettgemacht, schrieben die Experten am Morgen. "Erst ein nachhaltiger Friedensschluss könnte wohl in den kommenden Wochen und Monaten zu einer weiteren Normalisierung beitragen."/stw/jha/
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Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
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Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120251-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading