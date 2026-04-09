RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni nach einer Investorenveranstaltung von 24 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria hob am Mittwochabend seine Schätzungen für den Ölkonzern mit Blick auf mittelfristig steigende Rohstoffpreise an. Der Strategieplan der Italiener finde inzwischen mehr Akzeptanz./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 23,92EUR auf Tradegate (09. April 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



