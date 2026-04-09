BERENBERG stuft Shell (neu) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell nach dem Zwischenbericht zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 4100 Pence auf "Buy" belassen. Während das Gas-Geschäft schwächer als erwartet gelaufen sei, hätten sich die Bereiche Chemie, Raffinerie und Vertrieb deutlich stärker entwickelt, schrieb Henry Tarr am Mittwochnachmittag. Der Analyst überarbeitete seine Schätzungen und liegt nun 19 Prozent über dem Ergebniskonsens von Visible Alpha für das Auftaktquartal und 14 Prozent über dem Konsens für 2026./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 16:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 39,32EUR auf Tradegate (09. April 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

