UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen von 27,40 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom erwartet laut seinem Ausblick vom Mittwoch moderat steigende Erträge im Vergleich zum Schlussquartal 2025, aber einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses im selben Vergleichszeitraum und auch im Jahresvergleich. Von einer Verschlechterung der Vermögensqualität geht er nicht aus und die harte Kernkapitalquote dürfte bei stabilen 13,1 Prozent liegen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 24,38EUR auf Tradegate (09. April 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 27,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

