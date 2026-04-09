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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dämpfer nach Erholung - Ölpreise steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • X-Dax mit 0,5 Prozent Minus bei 23.956 Punkten
    • Iran droht Waffenruhe nach Angriffen im Libanon
    • Brent-Öl steigt wieder auf rund 96,6 Dollar
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dämpfer nach Erholung - Ölpreise steigen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte fehlen am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag die Anschlusskäufe. Bei wieder gestiegenen Ölpreisen agieren die Anleger defensiver: Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax zuletzt ein Minus von 0,5 Prozent auf 23.956 Punkte.

    Nach Israels verheerenden Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. Die USA müssten sich entscheiden - "entweder Waffenruhe oder Fortsetzung des Krieges via Israel. Sie können nicht beides haben", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.

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    Tags zuvor war der deutsche Leitindex nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg zwischenzeitlich bis auf 24.163 Punkte gesprungen. Hier lief er sich im Bereich mehrerer längerfristiger technischer Trendbarometer - der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie sowie der 100- und 50-Tage-Linie - jedoch fest.

    Die Ölpreise bleiben der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt, und damit die Risikofreude der Anleger. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni war tags zuvor mit fast 90 US-Dollar auf das tiefste Niveau seit Mitte März gesackt. Inzwischen kostet Brent-Öl wieder 96,6 Dollar.

    Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus ActivTrades mahnte zur Vorsicht: "Die Angst vor neuen geopolitischen Beben bleibt das dominierende Narrativ." Anleger reagierten extrem nervös auf jeden Newsticker - sei es zur finalen Öffnung der Straße von Hormus oder gar zu den brandgefährlichen Diskussionen über einen US-Austritt aus dem Militärbündnis Nato.

    Unter den Einzelwerten rückt Elmos Semiconductor in den Blick. Das Halbleiterunternehmen will eigene Aktien einziehen. Mit der Maßnahme solle die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden, hieß es zur Begründung. In dem nervösen Umfeld half die Nachricht zunächst nicht: Die Anteilsscheine notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knapp ein Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Die Flugbegleiter der Lufthansa sind für Freitag zu einem Streik aufgerufen. Die Papiere fielen auf Tradegate um mehr als zwei Prozent, nachdem sie zur Wochenmitte um gut zehn Prozent in die Höhe geschnellt waren./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 153,2 auf Tradegate (09. April 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,32 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,04 %/+15,44 % bedeutet.




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