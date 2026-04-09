RBC stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1125 auf 1400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler betonte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die sehr gute Vorhersagbarkeit des britischen Regulierungsrahmens für Strom- und Gasübertragungsnetze (RIIO-T3) für SSE und National Grid./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 20:51 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 15,33EUR auf Tradegate (09. April 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.



