Dieser Dividendenaristokrat ist jetzt zum Kauf empfohlen!

Zu den vielen Werten, die unter dem Eindruck des Iran-Krieges in den vergangenen Wochen ordentlich Federn lassen mussten, gehören auch zahlreiche Qualitäts- und Defensivaktien.

Dazu gehören beispielsweise die Anteile von Dividendenaristokrat McDonald's. Die Aktie des Unternehmens, das mit 49 Jahren ununterbrochenen Anhebungen seiner Ausschüttung kurz davor steht, in den Kreis der Dividendenkönige vorzurücken, hat gegenüber ihren Allzeithochs 10,2 Prozent eingebüßt. Dadurch ist das Plus seit dem Jahresanfang auf 0,5 Prozent geschrumpft.

Oppenheimer sieht in der Aktie jetzt einen "Top Pick"

In diesem für die sonst recht schwankungsarme Aktie überdurchschnittlich starken Kursrückgang sieht das Research-Haus Oppenheimer eine für Anlegerinnen und Anleger willkommene Chance. Lead-Analyst Brian Bittner, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Expertinnen und -Experten TipRanks als überaus zuverlässig gilt, hat McDonald's jetzt als "Top Pick" zum Kauf empfohlen.

Bittner weist in seiner Studie darauf hin, dass die flächenbereinigten Umsätze vor einem überdurchschnittlichen Wachstum stehen könnten, nachdem der Konzern neue Menü-Optionen sowie eine erweiterte Getränkeplattform eingeführt habe.

Neue Menü-Optionen sollen Marktanteile festigen

In den vergangenen, von Kaufkraftverlusten für untere Einkommensgruppen geprägten Jahren hatte der Burgerbrater Teile seiner Kundinnen und Kunden ausgepreist. Seit einiger Zeit steuert McDonald's gegen und hat zuletzt den Start von Produkten unter 3 US-Dollar und Frühstücksmenüs ab 4 US-Dollar in ausgewählten US-Restaurants angekündigt.

"Dieser Schritt ziele darauf ab, die jüngsten Marktanteilsgewinne in der einkommensschwächeren Bevölkerungsschicht zu festigen", so die Studie und weiter: "Wir erwarten eine kontinuierliche Abfolge von Innovationen im Getränkebereich, um Rückenwind in einer bisher unterrepräsentierten Kategorie zu erzeugen".

Ein weiteres Argument für den Analysten ist der jüngste Kursrückgang. Die zweistelligen Kursverluste hätten einen "attraktiven Einstiegszeitpunkt" geschaffen. Den fairen Wert der Aktie beziffert die Studie auf 355 US-Dollar. Das liegt um etwas mehr als 10 US-Dollar über dem im Mittel genannten Wert von 344,85 US-Dollar, der gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch eine Upside von 12,3 Prozent impliziert. McDonald's ist gegenwärtig bei insgesamt 37 Einschätzungen 20 Mal zum "Kaufen" oder "Übergewichten" und weitere 15 Mal zum "Halten" empfohlen. Negative Bewertung liegen nur 2 vor.

Chart mit ersten Entspannungssignalen

Mit Blick auf die Bewertung könnte Bittner recht behalten. Gegenwärtig wird McDonald's mit einem KGVe 2026 von 23,0 gehandelt. Das liegt um 8,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 25,1. Auch bei anderen Kennziffern handelt die Aktie gegenüber ihrer historischen Norm mit Abschlägen im hohen einstelligen Prozentbereich.

Auch charttechnisch deutet vieles auf einen aussichtsreichen Zeitpunkt hin, bei der Aktie des Dividendenaristokraten einzusteigen. Zwar ist McDonald's zuletzt unter seine gleitenden Durchschnitte gerutscht und hat damit für Verkaufssignale gesorgt. Doch die 200-Tage-Linie ist in Reichweite geblieben, während sich im Bereich der Aufwärtstrendlinie eine Bodenbildung abzeichnet.

In den technischen Indikatoren liegen zwar noch keine neuen Kaufsignale vor, auch weil der Trendstärkeindikator MACD mit einer Notierung unter der Nulllinie einen intakten Abwärtstrend anzeigt, doch Entspannung ist bereits zu erkennen. So hat der RSI das überverkaufte Territorium verlassen, während der MACD zumindest seine Signallinie überwinden konnte.

Fazit: Wer Appetit auf Dividende hat, schlägt jetzt zu

Nach zweistelligen Kursverlusten empfiehlt der als zuverlässig geltende Oppenheimer-Analyst Brian Bittner die Aktie von McDonald's mit einem Kursziel von 355 US-Dollar zum Kauf. Mit Blick sowohl auf die Bewertung als auch den Chart könnte er mit seiner Einschätzung recht behalten.

Anlegerinnen und Anleger, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Dividendenaristokraten mit defensivem Geschäftsmodell und Aufwärtspotenzial der Aktie sind, können hier zuschlagen und mit dem Aufbau von Positionen beginnen. Unter 300 US-Dollar würde sich die charttechnische Ausgangslage jedoch eintrüben. Etwas Vorsicht also geboten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 263EUR auf Tradegate (09. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.