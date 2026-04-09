Treibstoff-Alarm! Warum Australien jetzt weltweit nach Sprit greift

Ampol und Viva Energy haben sich mit der australischen Regierung auf Bedingungen geeinigt, um mehr Treibstoff nach Australien zu bringen, wie MT Newswires berichtet. Dies sagte Premierminister Anthony Albanese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Albanese sagte: "Das ist kein normaler Geschäftsbetrieb. Wichtig ist, dass es sich hier in Australien um zusätzliche Lieferungen handelt, die sie beziehen können. Und im Rahmen dieser Vereinbarung kann die Regierung natürlich bestimmen, wohin diese Lieferungen gehen. Sie sollen insbesondere in ländliche Regionen Australiens und Gebiete mit Versorgungsengpässen fließen."

Der australische Premierminister fügte hinzu: "Damit sind Ampol und Viva nun, nach einer getroffenen Vereinbarung über die kommerziellen Bedingungen, in der Lage, mit Unterstützung der Regierung Spot-Ladungen zu kaufen, sobald diese verfügbar sind." Chris Bowen, Minister für Klimawandel und Energie, sagte dazu: "Diese Vereinbarung wird es den Unternehmen ermöglichen, einen Kauf zu tätigen, der als nicht-kommerziell gelten würde, und diesen Treibstoff für Australier zu kaufen, der sonst in andere Länder gehen würde."