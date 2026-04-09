    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmpol AktievorwärtsNachrichten zu Ampol

    Extra-Treibstoff für AU

    709 Aufrufe 709 0 Kommentare 0 Kommentare

    Treibstoff-Alarm! Warum Australien jetzt weltweit nach Sprit greift

    Australien sichert sich mit staatlicher Hilfe Extra-Sprit aus aller Welt. Was der Deal für die Versorgung jetzt bedeutet.

    Für Sie zusammengefasst
    Extra-Treibstoff für AU - Treibstoff-Alarm! Warum Australien jetzt weltweit nach Sprit greift
    Foto: OpenAI

    Ampol und Viva Energy haben sich mit der australischen Regierung auf Bedingungen geeinigt, um mehr Treibstoff nach Australien zu bringen, wie MT Newswires berichtet. Dies sagte Premierminister Anthony Albanese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Albanese sagte: "Das ist kein normaler Geschäftsbetrieb. Wichtig ist, dass es sich hier in Australien um zusätzliche Lieferungen handelt, die sie beziehen können. Und im Rahmen dieser Vereinbarung kann die Regierung natürlich bestimmen, wohin diese Lieferungen gehen. Sie sollen insbesondere in ländliche Regionen Australiens und Gebiete mit Versorgungsengpässen fließen."

    Der australische Premierminister fügte hinzu: "Damit sind Ampol und Viva nun, nach einer getroffenen Vereinbarung über die kommerziellen Bedingungen, in der Lage, mit Unterstützung der Regierung Spot-Ladungen zu kaufen, sobald diese verfügbar sind." Chris Bowen, Minister für Klimawandel und Energie, sagte dazu: "Diese Vereinbarung wird es den Unternehmen ermöglichen, einen Kauf zu tätigen, der als nicht-kommerziell gelten würde, und diesen Treibstoff für Australier zu kaufen, der sonst in andere Länder gehen würde."

    Er ergänzte, dass Export Finance Australia über weitere Abkommen in einem "weit fortgeschrittenen" Stadium verfüge, die nach ihrer endgültigen Fertigstellung veröffentlicht würden. Hintergrund ist die angespannte Lage im Nahen Osten und die gestörte Versorgung über die Straße von Hormus. Reuters berichtet, dass genau diese Unsicherheit die Beschaffung für die Unternehmen riskanter gemacht hat. Bowen sagte zudem, die zusätzlichen Mengen könnten nicht nur aus Singapur, Korea oder Malaysia kommen, sondern auch aus Nordamerika und Mexiko.    

    Australiens Schritt gilt als ein Instrument für eine zusätzliche und unkontrahierte Nachfrage zu betrachten. Bowen hatte bereits am 4. April gesagt, für April seien 3,7 Milliarden Liter eingebucht, mehr als 50 Schiffe seien unterwegs und die Versorgung reiche inzwischen in den Mai hinein. Daraus folgt: Der neue Deal soll vor allem lokale Lücken und regionale Engpässe schließen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.
     
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Extra-Treibstoff für AU Treibstoff-Alarm! Warum Australien jetzt weltweit nach Sprit greift Australien sichert sich mit staatlicher Hilfe Extra-Sprit aus aller Welt. Was der Deal für die Versorgung jetzt bedeutet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     