Extra-Treibstoff für AU
Treibstoff-Alarm! Warum Australien jetzt weltweit nach Sprit greift
Australien sichert sich mit staatlicher Hilfe Extra-Sprit aus aller Welt. Was der Deal für die Versorgung jetzt bedeutet.
- Regierung sichert zusätzliche Treibstofflieferungen
- Lieferungen vorrangig für ländliche Regionen und Orte
- Quellen reichen von Singapur bis Nordamerika und Mexiko
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Ampol und Viva Energy haben sich mit der australischen Regierung auf Bedingungen geeinigt, um mehr Treibstoff nach Australien zu bringen, wie MT Newswires berichtet. Dies sagte Premierminister Anthony Albanese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Albanese sagte: "Das ist kein normaler Geschäftsbetrieb. Wichtig ist, dass es sich hier in Australien um zusätzliche Lieferungen handelt, die sie beziehen können. Und im Rahmen dieser Vereinbarung kann die Regierung natürlich bestimmen, wohin diese Lieferungen gehen. Sie sollen insbesondere in ländliche Regionen Australiens und Gebiete mit Versorgungsengpässen fließen."
Der australische Premierminister fügte hinzu: "Damit sind Ampol und Viva nun, nach einer getroffenen Vereinbarung über die kommerziellen Bedingungen, in der Lage, mit Unterstützung der Regierung Spot-Ladungen zu kaufen, sobald diese verfügbar sind." Chris Bowen, Minister für Klimawandel und Energie, sagte dazu: "Diese Vereinbarung wird es den Unternehmen ermöglichen, einen Kauf zu tätigen, der als nicht-kommerziell gelten würde, und diesen Treibstoff für Australier zu kaufen, der sonst in andere Länder gehen würde."
Er ergänzte, dass Export Finance Australia über weitere Abkommen in einem "weit fortgeschrittenen" Stadium verfüge, die nach ihrer endgültigen Fertigstellung veröffentlicht würden. Hintergrund ist die angespannte Lage im Nahen Osten und die gestörte Versorgung über die Straße von Hormus. Reuters berichtet, dass genau diese Unsicherheit die Beschaffung für die Unternehmen riskanter gemacht hat. Bowen sagte zudem, die zusätzlichen Mengen könnten nicht nur aus Singapur, Korea oder Malaysia kommen, sondern auch aus Nordamerika und Mexiko.
Australiens Schritt gilt als ein Instrument für eine zusätzliche und unkontrahierte Nachfrage zu betrachten. Bowen hatte bereits am 4. April gesagt, für April seien 3,7 Milliarden Liter eingebucht, mehr als 50 Schiffe seien unterwegs und die Versorgung reiche inzwischen in den Mai hinein. Daraus folgt: Der neue Deal soll vor allem lokale Lücken und regionale Engpässe schließen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion