British American Tobacco findet neuen Finanzvorstand
- BAT benennt Dragos Constantinescu als CFO
- Amtsantritt geplant zum 1 September 2024 bei BAT
- Zuvor Chef bei Asahi und 16 Jahre bei BAT
LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco hat einen Nachfolger für seine im vergangenen Sommer überraschend zurückgetretenen Finanzchefin Soraya Benchikh gefunden. Dragos Constantinescu soll das Amt übernehmen, teile das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Constantinescu werde die Position beim Hersteller der Zigarettenmarken Dunhill und Lucky Strike am 1. September antreten. Zuvor war er den Angaben zufolge Chef von Asahi Europe & International, einem Bereich des japanischen Brauereikonzerns Asahi Group Holdings. Constantinescu ist dabei kein Unbekannter: Zuvor war er bereit 16 Jahre lang für British American Tobacco tätig./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 51,42 auf Tradegate (09. April 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.
Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 110,15 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,40GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 52,00GBP was eine Bandbreite von -29,30 %/+2,12 % bedeutet.
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Echtzeitüberweisungen in der EU ab 9. Oktober 2025
- Die Verordnung (EU) 2024/886 (Instant Payments Regulation, IPR) tritt schrittweise in Kraft und verpflichtet alle Zahlungsdienstleister (z. B. Banken) im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), Echtzeitüberweisungen in Euro anzubieten.
- Ab 9. Januar 2025: Alle Banken müssen Echtzeitüberweisungen empfangen können (innerhalb von 10 Sekunden, rund um die Uhr, 24/7).
- Ab 9. Oktober 2025: Alle Banken müssen Echtzeitüberweisungen versenden können – und das ohne höhere Gebühren als bei herkömmlichen SEPA-Überweisungen (die bis zu einem Werktag dauern können).
- Der maximale Betrag steigt von bisher 100.000 € auf bis zu 999.999.999,99 €, was hohe Summen wie Dividendenausschüttungen abdeckt.
- Ziel: Schnellere, effizientere und kostengünstigere Zahlungen in der EU, um die Abhängigkeit von nicht-europäischen Systemen zu reduzieren.
2. Gilt das speziell für Dividendenzahlungen?
- Dividendenzahlungen von Unternehmen an Aktionäre sind in der Regel SEPA-Credit-Transfers (Überweisungen) in Euro. Die Verordnung gilt für alle solchen Transfers im SEPA-Raum, unabhängig vom Zweck (z. B. Löhne, Rechnungen, Dividenden oder private Überweisungen).
- Es gibt keine Ausnahmen für bestimmte Zahlungsarten wie Dividenden in der Verordnung. Die Pflicht umfasst explizit alle Zahlungskonten, die SEPA-Überweisungen unterstützen – und das schließt Konten von Unternehmen ein, die Dividenden auszahlen.
- Ab 9. Oktober 2025 müssen Banken daher Dividendenzahlungen als Echtzeitüberweisung ermöglichen, wenn der Empfänger (Aktionär) dies wünscht. Die tatsächliche Nutzung hängt von der Bank und den Systemen ab, aber die Option muss verfügbar sein.
- Zusätzlich wird ab diesem Datum die Empfängerüberprüfung (Verification of Payee) für alle SEPA-Überweisungen (inkl. Echtzeit) verpflichtend: Die Bank prüft vor der Ausführung, ob IBAN und Name des Empfängers übereinstimmen, um Betrug zu verhindern.
3. Auswirkungen auf Unternehmen und Aktionäre
- Für Unternehmen (Zahler): Wenn Sie Dividenden auszahlen, müssen Ihre Banken ab 9. Oktober 2025 die Echtzeit-Option anbieten. Das bedeutet schnellere Gutschriften für Aktionäre (innerhalb von 10 Sekunden), was besonders bei großen Ausschüttungen (z. B. Jahresdividenden) vorteilhaft ist. Massenzahlungen (Bulk Files) sind ebenfalls unterstützt.
- Für Aktionäre (Empfänger): Sie können ab Januar 2025 Dividenden in Echtzeit empfangen und ab Oktober 2025 explizit danach fragen. Keine Extrakosten im Vergleich zu Standard-Überweisungen.
- Grenzen: Gilt nur für Euro-Zahlungen innerhalb des SEPA-Raums (EU + Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Monaco, San Marino, Andorra, Vatikan). Ab 2027 erweitert auf andere EU-Währungen.