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    British American Tobacco findet neuen Finanzvorstand

    Für Sie zusammengefasst
    • BAT benennt Dragos Constantinescu als CFO
    • Amtsantritt geplant zum 1 September 2024 bei BAT
    • Zuvor Chef bei Asahi und 16 Jahre bei BAT
    British American Tobacco findet neuen Finanzvorstand
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco hat einen Nachfolger für seine im vergangenen Sommer überraschend zurückgetretenen Finanzchefin Soraya Benchikh gefunden. Dragos Constantinescu soll das Amt übernehmen, teile das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Constantinescu werde die Position beim Hersteller der Zigarettenmarken Dunhill und Lucky Strike am 1. September antreten. Zuvor war er den Angaben zufolge Chef von Asahi Europe & International, einem Bereich des japanischen Brauereikonzerns Asahi Group Holdings. Constantinescu ist dabei kein Unbekannter: Zuvor war er bereit 16 Jahre lang für British American Tobacco tätig./nas/jha/

    British American Tobacco

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    ISIN:GB0002875804WKN:916018

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 51,42 auf Tradegate (09. April 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 110,15 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,40GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 52,00GBP was eine Bandbreite von -29,30 %/+2,12 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu British American Tobacco - 916018 - GB0002875804

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