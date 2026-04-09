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    Applied Digital: Rekordumsatz reicht nicht für steigende Kurse

    Applied Digital hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und überzeugt mit starkem KI-Wachstum, doch steigende Kosten und Verluste drücken auf die Aktie.

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    KI-Gewinner - Applied Digital: Rekordumsatz reicht nicht für steigende Kurse
    Foto: Dall-E

    Der US-amerikanische KI-Rechenzentrumsentwickler Applied Digital hat mit seinen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen meldete nach Börsenschluss am Mittwoch einen kräftigen Umsatzsprung und ein überraschend positives bereinigtes Ergebnis – zugleich weitete sich der Nettoverlust aufgrund massiv steigender Investitionen und einer hohen Sonderbelastung jedoch deutlich aus, was auch die Aktie zu spüren bekommt.

    Umsatz explodiert um 139 Prozent

    Im abgelaufenen Quartal steigerte Applied Digital seinen Umsatz um 139 Prozent auf 126,6 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 76 Millionen US-Dollar deutlich. Der bereinigte Umsatz lag bei 108,6 Millionen US-Dollar und ebenfalls über den Markterwartungen.

    Besonders positiv überraschte das Unternehmen beim Ergebnis: Applied Digital erzielte einen bereinigten Gewinn von 9 Cent je Aktie, während Analysten im Konsens mit einem Verlust von 16 Cent gerechnet hatten.

    Der operative Fortschritt spiegelt sich laut Management vor allem darin wider, dass erstmals ein volles Quartal Umsatz aus dem ersten fertiggestellten Großprojekt im KI-Rechenzentrumsbereich verbucht wurde.

    Nettoverlust steigt trotz Umsatzrekord deutlich an

    Trotz der starken operativen Entwicklung weitete sich der ausgewiesene Nettoverlust erheblich aus. Applied Digital meldete einen Verlust von 36 Cent je Aktie, nach einem Minus von 16 Cent im Vorjahresquartal.

    Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch eine Wertminderung von 59,7 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung des Cloud-Service-Geschäfts, das ursprünglich zum Verkauf vorgesehen war und nun im Rahmen einer geplanten Fusion mit Ekso Bionics in eine neue Gesellschaft eingebracht werden soll, sowie durch stark gestiegene operative Kosten.

    Die Gesamtkosten des Unternehmens verdreifachten sich nahezu auf 212,3 Millionen US-Dollar, da Applied Digital seine Investitionen in den Ausbau und Betrieb neuer Hochleistungsrechenzentren massiv erhöhte.

    Aktienreaktion

    Die Aktie von Applied Digital reagiert nach Veröffentlichung der Quartalszahlen nachbörslich mit einem Minus von über 5 Prozent, nachdem das Papier im regulären Handel um 10,3 Prozent auf 27,79 US-Dollar gestiegen war, ausgelöst durch eine breite Erholung in Folge der angekündigten Waffenruhe.

    Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf rund 13 Prozent, nachdem sich die Aktie 2025 mehr als verdreifacht hatte. Trotzdem notiert das Papier weiterhin rund 74 Prozent unter seinem Allzeithoch von 107,28 US-Dollar.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Applied Digital Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,87 % und einem Kurs von 22,66EUR auf Tradegate (09. April 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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