Nach israelischen Angriffen - Libanon begeht Staatstrauer

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach massiven israelischen Angriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit mehr als 180 Toten hält das Land einen nationalen Trauertag ab. Alle öffentlichen Einrichtungen im Libanon waren am Morgen geschlossen. Die sonst pulsierende Hauptstadt wirkte menschenleer, Bewohner blieben in ihren Häusern.

In den getroffenen Vierteln räumen Kräne und schwere Maschinen den Schutt weg, eine Rauchwolke hing am Morgen noch über Teilen der Stadt. Die Menschen stehen teils unter Schock. "Ich habe mein Haus und mein Auto verloren, aber meinen Kindern geht es gut", sagte Hiba, deren zehnstöckiges Wohnhaus im Zentrum Beiruts getroffen wurde, der dpa.