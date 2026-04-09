UBS stuft RENAULT SA auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor. Renault dürfte die Ziele trotz eines schwachen Jahresstarts bestätigen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 31,12EUR auf Tradegate (09. April 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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