Iran verlangt Bitcoin für Öltransporte durch Hormus – und droht mit Gewalt

Die Nachricht schlug am Kryptomarkt sofort ein. Bitcoin stieg am Mittwoch zunächst um bis zu fünf Prozent auf über 72.000 US-Dollar, Solana und Ethereum legten zwischenzeitlich um bis zu sieben beziehungsweise acht Prozent zu. Der Grund: Bitcoin ermöglicht Zahlungen, die unter Sanktionsbedingungen kaum nachzuverfolgen oder zu stoppen sind – genau das macht die Kryptowährung für Teheran attraktiv.

Der Iran erhebt Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus – zahlbar in Bitcoin. Laut der Financial Times verlangt Teheran von Öltankern einen US-Dollar pro Barrel Öl als Durchfahrtsgebühr in Kryptowährung. Tanker müssen ihre Ladungsdaten per E-Mail an iranische Behörden übermitteln, die anschließend die Gebühr festlegen. Nach der Freigabe bleibt nur ein kurzes Zeitfenster für die Zahlung. Leere Schiffe dürfen die Meerenge kostenlos passieren. Schiffe, die ohne Genehmigung passieren wollen, wurden per Funk gewarnt: Sie riskieren militärische Angriffe.

Laut US-Ermittlern hat der Iran digitale Vermögenswerte bereits genutzt, um Öl unter Embargo zu verkaufen und Verbündete wie die Houthi-Rebellen zu finanzieren. Blockchain-Analysen von Chainalysis zeigen, dass Wallets mit Verbindung zur iranischen Revolutionsgarde im vergangenen Jahr Krypto-Zuflüsse von über drei Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Der Hintergrund ist brisant: Die Kontrolle über die Straße von Hormus, durch die rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung fließen, ist ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Trump machte den Waffenstillstand explizit von einer "vollständigen, sofortigen und sicheren" Wiederöffnung der Meerenge abhängig – ohne Mautgebühren. Der Iran hingegen besteht auf einem neuen "Protokoll für sichere Durchfahrt" unter eigener Kontrolle.

Eine echte Normalisierung des Schiffsverkehrs ist bislang ausgeblieben: "Eine zweiwöchige Wiederöffnung könnte zwar einige selektive Durchfahrten ermöglichen, aber nach dem, was wir in den Daten sehen, hat dies noch keine umfassende Rückkehr des Schiffsverkehrs durch Hormuz ausgelöst", sagte Arsenio Longo vom maritimen Informationsdienst Huax gegenüber Yahoo Finance.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



