RBC senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Sector Perform'

Bei 60,45 € sind Stämme äußerst lukrativ. Ich hörte gestern ein Interview, dass die Tiefen noch nicht erreicht seien. Es ist möglich. Denn ob der Krieg in 2-3 Wochen zu Ende ist, ist offen. D. Trump ist ohne Plan was danach geschieht in den Krieg und sprengten die erste Garde der Mullahs weg. Dann fragte sich, wer sollte nach den Mullahs regieren. Es gab kein Konzept, also füllten die Mullahs wieder den Raum. Noch immer gibt es keinen Plan. Und die Mullahs verstecken sich inzwischen, sie werden nicht mehr wegzusprengen sein. Also gibt es nur noch das Konzept so viel wie möglich im Iran zu zerstören, damit die Iraner sich aus reinem Frust ob der Armut und Zerstörung gegen die Mullahs erfolgreich wehren. Selbst dann ist kein Iran sicher, der Israel und die USA akzeptiert und auf Atomwaffen verzichtet.

Ich bin nach der gestrigen Rede frustriert. Trump scheint massiv frustriert, will selbst halber Dinge aus dem Krieg raus.

Also jetzt ist Aktienkauf gefährlich. Ich kann ohnehin nicht mehr. Habe in den letzten 4 Wochen alles falsch gemacht. Zu früh BP verkauft, dann zu zeitig bei Henkel wieder eingestiegen, dann zu zeitig nachgekauft.

Henkel ist eine Wertaktie. Ich hoffe das Öl für Chemieunternehmen nie knapp wird. Dann wird Henkel durchkommen. Aber die Nachfrage wird dieses Jahr weiter sinken, die Bürger werden weltweit sparen [müssen].