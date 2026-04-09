ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Sector Perform'
- RBC reduziert Henkel-Kursziel von 75 auf 73 Euro
- Steigende Rohstoffkosten stellen Risiko für Henkel dar
- Analystin Udomsilpa bleibt an der Seitenlinie
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 66,92 auf Tradegate (09. April 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +1,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,90 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von -2,69 %/+15,27 % bedeutet.
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Henkel (Henkel AG & Co. KGaA) verwendet verschiedene Öle als Rohstoffe, vor allem in den Bereichen Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflege/Kosmetik (z. B. Persil, Schwarzkopf) und teilweise in Klebstoffen oder industriellen Anwendungen. Der Fokus liegt auf pflanzlichen Ölen und deren Derivaten, die zu Tensiden, Emulgatoren, Fettalkoholen oder anderen Inhaltsstoffen verarbeitet werden.
- Palmöl und Palmkernöl (Palm Kernel Oil): Das mit Abstand wichtigste. Henkel verarbeitet große Mengen davon (historisch ca. 100.000 Tonnen pro Jahr umgerechnet). Sie dienen hauptsächlich als Basis für Tenside (waschaktive Substanzen) und Fettalkohole in Waschmitteln, Spülmitteln und Kosmetikprodukten. Palmkernöl ist besonders reich an Laurinsäure und wird oft für schäumende Produkte genutzt. Henkel bezieht diese Öle und ihre Derivate zu einem sehr hohen Anteil (2024: 97 %, Ziel 2025: 100 %) als RSPO-zertifiziert (Mass Balance) aus nachhaltiger Produktion.
- Kokosöl (Coconut Oil): Wichtige Alternative zu Palmkernöl, vor allem für Laurin-basierte Tenside. Es wird eingesetzt, wenn Palm(kern)öl reduziert oder vermieden werden soll, da es ähnliche Eigenschaften (hoher Laurinsäureanteil) hat.
- Weitere pflanzliche Öle und nachwachsende Rohstoffe:
- Rapsöl, Sonnenblumenöl oder andere pflanzliche Öle (z. B. für bio-basierte Inhaltsstoffe).
- Henkel setzt zunehmend auf renewable raw materials (nachwachsende Rohstoffe) wie pflanzliche Öle und ihre Derivate für Klebstoffe, Harze oder Formulierungen. Dazu gehören auch Partnerschaften (z. B. mit BASF oder Shell) für bio-basierte Alternativen zu fossilen Rohstoffen.
- Fettalkohole (Fatty Alcohols): Diese werden aus Palm-, Palmkern- oder Kokosöl hergestellt und sind zentrale Rohstoffe für nicht-ionische Tenside und Emulgatoren in Henkel-Produkten.
Im Bereich Adhesive Technologies (Klebstoffe) und BONDERITE (Industriechemie) produziert oder vertreibt Henkel auch Schneidöle, Schleiföle, Kühl-Schmierstoffe und synthetische Schmierstoffe für die Metallverarbeitung. Diese basieren oft auf mineralischen oder synthetischen Ölen, teilweise auch auf pflanzlichen oder bio-basierten Varianten. Hier geht es weniger um Rohstoffe für die eigene Produktion, sondern um fertige Produkte.
Henkel engagiert sich stark beim Thema nachhaltiges Palm(kern)öl (RSPO, Kooperationen mit Solidaridad für Kleinbauern in Indonesien, Afrika und Lateinamerika). Der Konzern möchte den Anteil erneuerbarer und zertifizierter Rohstoffe weiter steigern und setzt auf Mass-Balance-Modelle sowie Transparenz in der Lieferkette (Rückverfolgbarkeit bis zu Mühlen und Plantagen). Ein kompletter Verzicht auf Palmöl wird als nicht sinnvoll gesehen, da es effizient ist und Alternativen (wie Kokosöl) eigene ökologische Herausforderungen haben.
Was für Öle sind die Rohstoffe bei Henkel ?
Bei 60,45 € sind Stämme äußerst lukrativ. Ich hörte gestern ein Interview, dass die Tiefen noch nicht erreicht seien. Es ist möglich. Denn ob der Krieg in 2-3 Wochen zu Ende ist, ist offen. D. Trump ist ohne Plan was danach geschieht in den Krieg und sprengten die erste Garde der Mullahs weg. Dann fragte sich, wer sollte nach den Mullahs regieren. Es gab kein Konzept, also füllten die Mullahs wieder den Raum. Noch immer gibt es keinen Plan. Und die Mullahs verstecken sich inzwischen, sie werden nicht mehr wegzusprengen sein. Also gibt es nur noch das Konzept so viel wie möglich im Iran zu zerstören, damit die Iraner sich aus reinem Frust ob der Armut und Zerstörung gegen die Mullahs erfolgreich wehren. Selbst dann ist kein Iran sicher, der Israel und die USA akzeptiert und auf Atomwaffen verzichtet.