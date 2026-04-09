UBS belässt Aumovio auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 35,40 auf Tradegate (09. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,67 %.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +22,68 %/+76,89 % bedeutet.