ANALYSE-FLASH
UBS belässt Aumovio auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
- UBS bestätigt Buy für Aumovio mit Kursziel 50
- Q1 im europäischen Autosektor besser als befürchtet
- Zulieferer mit gedämpften Volumina und höheren Kosten
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. Er bevorzugt hier Aumovio aufgrund des Verbesserungspotenzials aus eigener Kraft, einer guten Barmittelentwicklung und der niedrigen Bewertung./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 35,40 auf Tradegate (09. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,67 %.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +22,68 %/+76,89 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10
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Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.