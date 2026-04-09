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    E-Bike-Innovator Avinox präsentiert die neuen Antriebssysteme Avinox M2S und Avinox M2 sowie erstmals Wechselakkus

    In Zusammenarbeit mit 60 führenden Fahrradmarken treiben die beiden leistungsstarken Motoren die nächste Generation elektrischer Fahrräder voran

    SHENZEN, China, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Avinox, der Innovator hinter dem preisgekrönten E-Bike-Antriebssystem Avinox M1, stellt heute mit dem Avinox M2S und dem Avinox M2 die nächste Entwicklungsstufe seiner Antriebssysteme vor, die eine herausragende Leistung, mehr Kontrolle, Reichweite und Effizienz bieten. Über 60 Branchenpartner haben die neuesten Avinox-Systeme integriert, darunter Amflow, Atherton, BH, Canyon, Commencal, Crestline, Crussis, Forbidden, Megamo, Mondraker, Pivot, Propain, Raymon, Rotwild, Steppenwolf, Teewing, Thömus, Unno, Whyte und weitere.

    e-Bike Innovator Avinox Powers the Next Generation of Electric Bikes with the Launch of the Avinox M2S and Avinox M2 with 60 Leading Bike Brands

    Avinox baut seine Marktpräsenz mit Innovationen wie den heute vorgestellten neuen Antriebssystemen weiter aus", sagte Ferdinand Wolf, Product Experience Director bei Avinox. „Unsere etablierte Unabhängigkeit als Unternehmen hat das Engagement von Avinox für Exzellenz und Führungsanspruch in der Branche weiter gestärkt und beschleunigt. Wir freuen uns darauf, mit neuen Produkten, die die Branche voranbringen, positive Veränderungen am Status quo zu bewirken. Seit der Einführung der Avinox M1 im Jahr 2024 haben wir eine erhebliche Unterstützung und große Beliebtheit bei Herstellern und Nutzer:innen gewonnen. Mit der heutigen Ankündigung arbeitet Avinox mit mehr als 60 führenden OEM-Fahrradmarken zusammen, und wir freuen uns sehr, diese auf dem gemeinsamen Weg zu begleiten, die Welt der E-Bikes zu verändern."

    Leichte und kompakte Einheit

    Eine der am meisten geschätzten Eigenschaften des Avinox M1 ist seine kompakte Bauweise und das  besonders geringe Gewicht. Sowohl der Avinox M2S als auch der Avinox M2 behalten die nahezu identische kompakte Bauform des Avinox M1 bei und wiegen jeweils nur etwa 2,59 kg bzw. 2,65 kg1. Der M2S bietet eine Steigerung der Leistungsdichte um 45 Prozent sowie der Drehmomentdichte um 21,6 Prozent1 im Vergleich zur Avinox M1-Antriebseinheit, während der M2 eine Steigerung der Leistungsdichte um 4,6 Prozent1 liefert.

    Mehr Leistung und Drehmoment, leiseres und kühleres Fahrerlebnis

    Avinox definiert weiterhin die Grenzen der Leistung im E-Bike-Bereich neu. Die neue Hochleistungsantriebseinheit Avinox M2S verfügt über eine maximale Spitzenleistung von 1500 W, ein maximales Drehmoment von 150 Nm, sowie ein kontinuierliches Drehmoment von 130 Nm1 und bietet damit hohe Leistung sowie eine sanfte, fahrerkontrollierte Unterstützung. Die Avinox M2 Antriebseinheit verspricht ebenfalls ein kraftvolles Fahrerlebnis mit einer maximalen Spitzenleistung von 1100 W und einem maximalen Drehmoment von 125 Nm1.

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