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    JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller und Kollegen analysierten am Mittwoch die Umsatzausrichtung der europäischen Investitionsgüterbranche auf den Nahen Osten und die Empfindlichkeit der Energie-, Logistik- und Rohstoffkosten. Zwar seien die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinn- und Verlustrechnung begrenzt, schrieb Buller. Er verwies aber zugleich darauf, dass Energiesicherheit und -effizienz wichtige strukturelle Themen seien, die unabhängig vom Iran-Krieg zunehmend wichtiger werden dürften. Die "Top Picks" der US-Bank im Sektor orientierten sich an diesen Strukturtrends. Von den 43 im Team analysierten Aktien seien Siemens Energy, Vestas, IMI, Smiths Group und Rotork aufgrund des steigenden Bedarfs an Energiesicherheit die wichtigsten Unternehmen, hieß es. Im Bereich Energieeffizienz sei Schneider eindeutig der globale Marktführer./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 162,4EUR auf Tradegate (09. April 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 200
    Kursziel alt: 200
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00, was eine Steigerung von +23,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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