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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Verluste - Waffenruhe erscheint brüchig

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Anleihen geben nach Rissen in Waffenruhe
    • Euro-Bund-Future verliert 0,13 Prozent auf 125,97
    • Israels Angriffe im Libanon gefährden Waffenruhe
    Deutsche Anleihen - Leichte Verluste - Waffenruhe erscheint brüchig
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Rissen in der Waffenruhe im Iran-Krieg haben die deutschen Anleihen am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor am Morgen 0,13 Prozent auf 125,97 Punkte, nachdem er am Vortag deutlich gestiegen war. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Morgen bei 2,97 Prozent. Zu Beginn des Kriegs hatte sie noch bei 2,6 Prozent gelegen. Auch in anderen Ländern der Eurozone zogen die Renditen an.

    Nach Israels verheerenden Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. Die USA müssten sich entscheiden - "entweder Waffenruhe oder Fortsetzung des Krieges via Israel. Sie können nicht beides haben", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.

    Am Mittwoch hatte die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus die Ölpreise deutlich sinken lassen. Dies dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt deutlich. Diese Entwicklung gerät mit Israels Angriffen im Libanon wieder in Gefahr. Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, die Schiffe, Flugzeuge und Soldaten des US-Militärs würden, gegebenenfalls auch mit zusätzlicher Ausrüstung, rund um den Iran stationiert bleiben, bis das "erzielte WIRKLICHE ABKOMMEN vollständig eingehalten wird". Es werde alles bereitgehalten, was für die "tödliche Verfolgung und Vernichtung" eines bereits geschwächten Gegners notwendig sei, schrieb der Republikaner weiter./stw/jha/





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