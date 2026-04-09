Finnland wird zur Rohstoffhoffnung Europas

Metallexplorer suchen in Finnland nach Gold, Batteriemetallen, Seltenen Erden und weiteren Rohstoffen – und finden überraschend hohe Gehalte im Gestein. Flankiert von einer bergbaufreundlichen Politik bahnt sich in Lappland und Co. ein Bergbauboom an.

Der kanadische Edelmetall-Projektentwickler Firefox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) meldete Ende Februar den zweitbesten Goldfund aller Zeiten auf seinem Projekt Mustajärvi im finnischen Lappland. Der Bericht der Geologen liest sich nüchtern, ist aber bemerkenswert.

Bohrloch 25MJ012 durchteufte zwei stark mineralisierte Abschnitte über 9,5 Meter mit 4,82 Gramm Gold pro Tonne aus einer Tiefe von 159,4 Metern, einschließlich 2,6 Meter mit 15,87 Gramm Gold pro Tonne sowie 7,6 Meter mit 32,25 Gramm Gold aus einer Tiefe von 172,0 Metern, einschließlich 0,8 Meter mit 188,5 Gramm Gold.

Firefox Gold sieht deutliches Projektpotenzial

Die Ergebnisse sind laut Firefox CEO Carl Löfberg in einem breiteren Kontext zu sehen. „Durch Bestätigung einer signifikanten hochgradigen Mineralisierung zwischen der sogenannten Ost- und Nordostzone besteht erhebliches Potenzial, diese Zonen zu einer einzigen, über einen Kilometer langen Goldzone zusammenzuführen.“ Die Firefox-Geologen sehen ihre Annahme gestützt, dass sich die Mineralisierung zwischen der Nordost- und der Ostzone erstrecken und die mineralisierte Fläche potenziell auf etwa 1,1 Kilometer in Ost-West-Richtung vergrößern könnte.

Die Bohrung zeigte Gehalte, die an etablierten Bergbaustandorten selten sind. Das gilt auch für die anderen Bohrlöcher, deren Kernauswertung an jenem späten Wintertag präsentiert wurde. Hier zeigten sich z. B. 2,0 Meter mit durchschnittlich 12,56 Gramm Gold pro Tonne ab 8,0 Metern Bohrlochtiefe, 5,0 Meter mit 1,16 Gramm ab 62,0 Metern Bohrlochtiefe und 0,9 Meter mit 3,41 Gramm ab 100,5 Metern Bohrlochtiefe.

Die Ergebnisse fanden branchenweit Beachtung: Finnland erwartet einen deutlichen Aufschwung des Bergbausektors, der sich bereits durch Projektfortschritte bei diversen Explorern bemerkbar macht. Diese belegen den Rohstoffreichtum des Landes, das daraus bislang weitaus weniger Profit gezogen hat als der ölreiche Nachbar Norwegen.

Finnlands Rohstoffexplorer melden Projektfortschritte

Aurion Resources etwa veröffentlichte im Januar Bohrergebnisse für das Zielgebiet Kaaresselkä auf dem Risti-Projekt im Grünsteingürtel von Zentral-Lappland im Norden Finnlands. Auch hier zeigten sich attraktive Goldgehalte, darunter 10,93 Gramm pro Tonne über 5 Meter sowie zusätzlich Abschnitte mit sehr hohen Kupfergehalten bis 4,87 %.