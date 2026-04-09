ALBIS Leasing: Starkes Q1 2026 mit Wachstum im Kerngeschäft
ALBIS startet stark ins Jahr 2026: Rekord-Neugeschäft, höhere Margen und ein klarer Fokus auf das Kerngeschäft prägen das erste Quartal.
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- Neugeschäftsvolumen Q1 2026 um 5 % auf 24,7 Mio. EUR gestiegen (Q1 2025: 23,5 Mio. EUR) und damit höchster Wert für Jan–März in der Unternehmensgeschichte.
- Prozentuale Neugeschäftsmarge auf 20,0 % (+1,2 Prozentpunkte); absolute Marge bei 4,9 Mio. EUR (+12,1 % gegenüber Q1 2025).
- Wachstum und Margenanstieg vor allem getrieben vom Kernsegment Handel/Hersteller; Portfoliomix verschob sich zugunsten des Kerngeschäfts.
- Schwächere Starts bei E-Bike-Vermittlern und EDEKA-Kaufleuten, im E-Bike-Bereich beeinflusst durch lange Kälteperiode und gedämpfte Nachfrage.
- Ausblick: Für die verbleibenden drei Quartale 2026 erwartet ALBIS ein stabiles Neugeschäfts- und Margenniveau auf Vorjahresniveau; Konzernergebnis vor Steuern 2025 weiter in der Prognosebandbreite 4,5–5,75 Mio. EUR (testierte Zahlen bis Anfang Mai 2026).
- Unternehmensprofil: ALBIS Leasing AG (Hamburg), ISIN DE0006569403, rund 95 Mitarbeitende, 40 Jahre am Markt, banken- und herstellerunabhängig, spezialisiert auf Leasing, Mietkauf und E‑Commerce-Lösungen.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,35 % im
Minus.
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