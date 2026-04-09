JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die im MDax notierte Vorzugsaktie von Fuchs vor dem am 16. April erwarteten Kapitalmarkttag (CMD) und den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kursziel der ebenfalls mit "Overweight" beurteilten Stammaktien hob Analystin Angelina Glazova am Mittwochabend von 38 auf 40 Euro an. Der Schmierstoffhersteller dürfte am CMD seine Strategie und mittelfristigen Ziele bekräftigen, schrieb sie. Der Fokus werde vor allem auf dem Weg und dem Zeitrahmen liegen, der erforderlich sei, um diese Ziele und angesichts des aktuellen Marktumfelds zu erreichen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 37,54EUR auf Tradegate (09. April 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,00 € , was eine Steigerung von +30,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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