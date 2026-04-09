JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die UBS-Aktie vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Schweizer Bank stehen zudem auf der Auswahlliste der US-Bank, der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein senkte am Mittwochabend seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 leicht ab. Grund seien geringere Erträge, da er das verwaltete Vermögen angesichts schwächerer Märkte neu bewertet habe./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 34,99EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

