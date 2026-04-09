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    Wackeln Kunden und Know-how?

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    UniCredit warnt: Droht der Commerzbank jetzt ein gefährlicher Aderlass?

    UniCredit sieht bei der Commerzbank heikle Integrationsrisiken. Drohen mit dem Übernahmeangebot nun Know-how-Verlust und verunsicherte Kunden?

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    Wackeln Kunden und Know-how? - UniCredit warnt: Droht der Commerzbank jetzt ein gefährlicher Aderlass?
    Foto: Helmut Fricke/dpa

    Die italienische Bank UniCredit erklärte, die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Integration mit der Commerzbank könne dazu führen, dass Mitarbeiter mit "fundamentalem institutionellem Wissen" das Unternehmen verlassen, wie Reuters berichtet. Dies könnte potenziell zu Kundenverlusten für beide Kreditinstitute führen. 

    UniCredit, die fast 30 Prozent der Commerzbank hält, gab letzten Monat ein Übernahmeangebot in Höhe von knapp 35 Milliarden Euro (41 Milliarden US-Dollar) bekannt, das ausschließlich aus Aktien des Konkurrenten besteht. Damals erklärte das Unternehmen, dass das Angebot seinen Anteil voraussichtlich nur knapp über 30 Prozent anheben würde, da die niedrige Prämie die Zeichnungsquote begrenzen dürfte. Das würde UniCredit Flexibilität für die Zukunft geben, da UniCredit dann Commerzbank-Aktien am Markt erwerben könnte, sobald die Schwelle für die obligatorische Übernahme von 30 Prozent überschritten ist. 

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    In Dokumenten, die UniCredit vor der Aktionärsabstimmung am 4. Mai über die Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung des Übernahmeangebots auf ihrer Website veröffentlichte, hieß es, eine höhere Beteiligung "würde die Bemühungen unterstützen und weiter intensivieren, das volle Potenzial der Commerzbank freizusetzen". UniCredit erklärte, die Entscheidung zur Abgabe des Angebots sei eine Reaktion auf die Weigerung der Commerzbank gewesen, gemeinsam an Initiativen zu arbeiten, die einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen könnten.

    Die Kunden der Commerzbank könnten von einem breiteren Produktangebot der deutschen UniCredit-Tochtergesellschaft und von mehr Dienstleistungen, insbesondere auf den Kapitalmärkten, profitieren, teilte das italienische Kreditinstitut mit. Allerdings wies der Bericht auch auf eine Reihe von Risiken hin, die sich aus einer vollständigen Integration ergeben. Dazu hieß es: "Die Entscheidung zur Integration der Commerzbank könnte sich negativ auf die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern auswirken; ein Risiko, das besonders hoch ist, wenn die Geschäftspartner der Commerzbank direkte Konkurrenten von UniCredit sind oder wenn Kunden mit der Unabhängigkeit der Commerzbank oder ihrer spezifischen Marktpositionierung zufrieden sind."

    Die Aktie der Commerzbank ist am Donnerstag (10:55 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,08 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 33,85 Euro. Die Aktie von UniCredit ist am Donnerstag (10:55 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,39 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 66,99 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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