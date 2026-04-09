JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex nach dem ersten "FedEx Freight"-Investorentag mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck schrieb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass er sich ein besseres Bild von den Fortschritten zur Ausgliederung des Geschäfts am 1. Juni habe machen können. Die Präsentationen und die Fragerunde mit dem Management seien ein solider Einstieg gewesen, um den bisherigen Fortschritt und die mittelfristigen Finanzziele zu verstehen, die in einem stärkeren Frachtmarkt konservativ sein könnten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 320EUR auf Tradegate (08. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Brian Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 432
Kursziel alt: 432
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brian Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 432
Kursziel alt: 432
Währung: USD
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