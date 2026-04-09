Nagarro Aktie mit Kurssturz -3,63 % - 09.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Sie fällt um -3,63 % auf 45,68€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,47 %, geht es heute bei der Nagarro Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nagarro abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -34,39 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +3,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,83 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nagarro eine negative Entwicklung von -38,26 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,13 % 1 Monat -11,83 % 3 Monate -34,39 % 1 Jahr -28,09 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 651,47 Mio.EUR € wert.

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Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.