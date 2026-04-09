Heidelberg Materials-Calls mit gehebelten Chancen bei weiterer Kurserholung

Obwohl das erste Quartal des Jahres von Wettereinflüssen negativ belastet sein dürfte, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company wegen der günstigen Bewertung der Aktie mit einem Kursziel von 285 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 200 Euro zulegen kann.

Mit der Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) ging es nach dem gelungenen Start in das Jahr 2026, der am 26.1.26 bei 241,80 Euro auf einem Jahreshoch gipfelte, besonders steil nach unten. Nachdem die Aktie bis zum 13.3.26 auf bis zu 159,80 Euro gefallen war, konnte sie sich zuletzt wieder auf 183,50 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 185 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 185 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PL9UG58, wurde beim Aktienkurs von 183,60 Euro mit 1,09 – 1,11 Euro gehandelt.

Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 200 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,89 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 166,411 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 166,411 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0KJP9, wurde beim Aktienkurs von 183,60 Euro mit 1,79 – 1,81 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,35 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 158,743 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 158,743 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK4TB76, wurde beim Aktienkurs von 183,60 Euro mit 2,62 – 2,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,12 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.