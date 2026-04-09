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    Beteiligungsgesellschaft Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahme von Magnas Autobeleuchtung und Dachsystemen
    • Stärkung des Geschäftsbereichs Automotive und Mobility
    • Umsatz beider Bereiche rund 320 Mio US-Dollar
    Beteiligungsgesellschaft Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares verstärkt sich mit zwei Zukäufen. Das Unternehmen hat sich mit dem Autozulieferer Magna auf die Übernahme von dessen europäischem Autobeleuchtungsgeschäft und den Kauf des Bereichs Dachsysteme geeinigt, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Damit will Mutares seinen Geschäftsbereich Automotive & Mobility stärken.

    Die beiden Geschäftsbereiche von Magna haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zusammen voraussichtlich einen Umsatz von rund 320 Millionen US-Dollar (274 Mio Euro) erzielt. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Den Abschluss des Geschäfts erwartet das im SDax gelistete Unternehmen noch im zweiten Quartal./err/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 48,82 auf Tradegate (09. April 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 546,47 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +42,03 %/+80,42 % bedeutet.




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