Beteiligungsgesellschaft Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 48,82 auf Tradegate (09. April 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,25 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 546,47 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +42,03 %/+80,42 % bedeutet.