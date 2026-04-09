DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im ersten Quartal um 28 Prozent zugelegt haben und damit stärker als am Markt erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Wacker sei relativ gut positioniert im Hinblick auf den Konflikt im Nahen Osten./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 89,40EUR auf Tradegate (09. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

