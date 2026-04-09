Wirtschaft Dax startet unter 24.000 Punkten - Waffenruhe bleibt fragil Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.850 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der …



