DZ BANK stuft Renk auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Bewertung von Renk beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Die Umsatzstruktur zeige einen wachsenden Fokus auf Verteidigung, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Der beschleunigte Auf- und Ausbau der Ausrüstung zur Verteidigung ? insbesondere der NATO-Staaten ? und das hohe Auftragsbuch sorgten für Dynamik bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 54,33EUR auf Tradegate (09. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

