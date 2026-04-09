Palantir im Depot – aber den echten KI-Gewinner kann niemand kaufen

Besonders brisant ist der Zeitpunkt: Burry hatte erst vor wenigen Monaten eine Short-Position in Palantir angekündigt – also darauf gewettet, dass der Kurs fällt. Nun legt er die fundamentale Begründung nach. Seine These ist klar: Palantirs Regierungsaufträge mögen lukrativ erscheinen, doch die echte Rentabilität liege im Privatsektor – und dort gehöre Anthropic inzwischen der Markt. Bereits 73 Prozent aller neuen Unternehmensausgaben im KI-Bereich entfielen auf Anthropic, so Burry unter Verweis auf Daten der Finanzplattform Ramp. Der Markt reagierte prompt: Palantirs Aktie fiel am Mittwoch um 6,2 Prozent.

Michael Burry hat erneut einen der größten KI-Lieblinge des Marktes im Visier. Der durch den Film "The Big Short" bekannte Investor erklärte in einem mittlerweile gelöschten X-Beitrag vom Mittwoch, dass Anthropic Palantir im Unternehmensmarkt klar überflügele. Anthropic schnappe Palantir das Geschäft weg, schrieb Burry – der rasante Anstieg des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes von neun auf 30 Milliarden US-Dollar sei darauf zurückzuführen, dass Anthropic die einfachere, günstigere und intuitivere Lösung für Unternehmen biete. Palantir hingegen benötigte 20 Jahre, um einen vergleichbaren Wert von fünf Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Die Zahlen, auf die sich Burry stützt, sind beeindruckend. Ökonom Ara Kharazian analysierte im März 2026 das Wachstum von Anthropic und stellte fest, dass fast jedes vierte Unternehmen auf der Ramp-Plattform mittlerweile für Anthropic zahlt – vor einem Jahr war es noch jedes 25. Im Februar entschieden sich zudem bereits 73 Prozent der Unternehmen, die zwischen Claude und OpenAI wählen mussten, für Anthropic. OpenAIs Marktanteil fiel im selben Monat um 1,5 Prozentpunkte – der stärkste Rückgang seit Beginn der Messungen. Der KI-Markt dreht sich, und zwar schnell.

Für Anleger ergibt sich daraus eine unbequeme Situation: Anthropic ist noch nicht börsennotiert, ein direkter Einstieg also nicht möglich. Palantir hingegen ist an der Börse zu haben – und steht laut Burry vor einem strukturellen Nachteil, den der Markt noch nicht vollständig eingepreist hat. Burry ist dabei nicht allein: Leerverkäufer Andrew Left shortete Palantir bereits im August und setzte stattdessen auf das ebenfalls noch private KI-Startup Databricks.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 121,2EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.





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