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    UNIQA: Mit wenigen Klicks zur optimalen Kfz-Versicherung

    Für Sie zusammengefasst
    • Vollständig online Kfz-Versicherung auf uniqa.at
    • Ende-zu-Ende Ablauf mit Zulassung und Kennzeichen
    • myUNIQA App für Polizze Karte und Schadenmeldung
    APA ots news - UNIQA: Mit wenigen Klicks zur optimalen Kfz-Versicherung
    Foto: Siarhei - 356130783

    Mit der neuen digitalen Online-Strecke auf uniqa.at lässt sich die Kfz-Versicherung jetzt schnell, einfach und vollständig online abschließen.

    Wien (APA-ots) - Mobilität spielt für viele Menschen eine zentrale Rolle - und mit dem
    Start der Frühjahrssaison beginnt in Österreich erneut die Reisezeit. Rund 7,5 Millionen Fahrzeuge sind hierzulande unterwegs, mehr als fünf Millionen davon Pkw. Das zeigt, wie wichtig eine Kfz- Versicherung ist, die optimalen Schutz bietet und sich gleichzeitig rasch und unkompliziert abschließen lässt.

    Ab sofort können Kund:innen ihre Kfz-Versicherung bei UNIQA erstmals vollständig online berechnen und direkt abschließen sowie anmelden lassen . Die neue digitale Online-Strecke auf uniqa.at bietet den gesamten Prozess übersichtlich auf einer Plattform: von der Berechnung über den Abschluss bis hin zur Zulassung und Schadensmeldung. Kund:innen erhalten damit einen einfachen und komfortablen Weg zu ihrer individuellen Kfz-Versicherung.

    "Unsere Kundinnen und Kunden erwarten heute einfache, persönliche und zugleich digitale Services - rund um die Uhr und über alle Kontaktpunkte hinweg. Mit der neuen Online-Strecke setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Omnikanal-Strategie und stärken unsere digitale Marktpräsenz. Sie zeigt, wie moderne Technologie und echte Kundennähe Hand in Hand gehen können" , betont Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.

    In wenigen Minuten zur passenden Versicherung

    Die neue Online-Strecke führt Schritt für Schritt durch den Abschluss. Nach Eingabe der Fahrzeugdaten wählen Kund:innen den gewünschten Versicherungsumfang und erhalten direkt ihre Versicherungsbestätigung per E-Mail. "Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich einen einfachen und schnellen End-to-End-Ablauf. Deshalb übernimmt UNIQA auf Wunsch auch die komplette Zulassung: Wir holen die benötigten Unterlagen ab, erledigen den Behördenweg und bringen Dokumente und Kennzeichen direkt zu unseren Kundinnen und Kunden. Damit wird der gesamte Weg vom Abschluss bis zur ersten Fahrt besonders bequem", erklärt David Dlugos, Head of Retail bei der UNIQA Insurance Group AG. Die UNIQA Kfz-Versicherung ist modular aufgebaut und lässt sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen. Online abschließbar sind sowohl die Kfz-Haftpflicht- als auch die Kaskoversicherung sowie die Zusatzprodukte Kfz-Unfallversicherung, Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung und Kfz-Lenkerschutzversicherung. Das Auto PLUS24service ist bei einer Pauschalversicherungssumme von 20 bzw. 30 Mio. Euro automatisch inkludiert.

    myUNIQA: Der digitale Begleiter für Kund:innen rund um die Uhr

    Über myUNIQA - die zentrale Kunden-App und ein wesentlicher Baustein der Omnikanal-Strategie von UNIQA - stehen Vertrag, Polizze, Internationale Versicherungskarte und die Möglichkeit zur Schadenmeldung jederzeit digital zur Verfügung. So haben Kund:innen ihre wichtigsten Versicherungsunterlagen immer schnell und bequem zur Hand.

    UNIQA
    Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
    Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Rückfragehinweis:
    UNIQA Insurance Group AG
    Mag. Natascha A. Smole
    Telefon: +43 664 88827382
    E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0033 2026-04-09/09:40






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