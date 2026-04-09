Amflow stellt neue E-MTB-Modelle Amflow PX und Amflow PR vor

Die zwei leichten Full-Power-E-MTB-Serien verbinden den klassischen Kompromiss aus Leistung, Reichweite und Gewicht und ermöglichen mit den neuen Avinox M2S und M2 Motoren Spitzenleistungen von 1500 W und 1100 W

SHENZHEN, China, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, die innovationsgetriebene Fahrradmarke, die die perfekte Verbindung von Technologie und Mechanik verfolgt, stellt heute zwei neue Modelle vor. Die Amflow PX-Serie und die Amflow PR-Serie definieren das klassische E-MTB-Design völlig neu und meistern jedes Terrain mit Leichtigkeit und Eleganz. Beide neuen Modelle werden von den neuen Avinox-Antriebssystemen M2S und M2 angetrieben und erweitern die Leistungsfähigkeit von Amflow weiter mit bis zu 1500 W1-Spitzenleistung beim Amflow PX sowie einer erhöhten Reichweite beim Amflow PR dank eines neuen herausnehmbaren Akkus. Die neuen Funktionen sind in zwei ultraleichten, aerodynamisch optimierten Rahmendesigns mit anpassbaren Konfigurationen integriert und stellen sicher, dass sich die beeindruckende Leistung mühelos beherrschen lässt.