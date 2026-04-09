Amflow stellt neue E-MTB-Modelle Amflow PX und Amflow PR vor
Die zwei leichten Full-Power-E-MTB-Serien verbinden den klassischen Kompromiss aus Leistung, Reichweite und Gewicht und ermöglichen mit den neuen Avinox M2S und M2 Motoren Spitzenleistungen von 1500 W und 1100 W
SHENZHEN, China, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, die innovationsgetriebene Fahrradmarke, die die perfekte Verbindung von Technologie und Mechanik verfolgt, stellt heute zwei neue Modelle vor. Die Amflow PX-Serie und die Amflow PR-Serie definieren das klassische E-MTB-Design völlig neu und meistern jedes Terrain mit Leichtigkeit und Eleganz. Beide neuen Modelle werden von den neuen Avinox-Antriebssystemen M2S und M2 angetrieben und erweitern die Leistungsfähigkeit von Amflow weiter mit bis zu 1500 W1-Spitzenleistung beim Amflow PX sowie einer erhöhten Reichweite beim Amflow PR dank eines neuen herausnehmbaren Akkus. Die neuen Funktionen sind in zwei ultraleichten, aerodynamisch optimierten Rahmendesigns mit anpassbaren Konfigurationen integriert und stellen sicher, dass sich die beeindruckende Leistung mühelos beherrschen lässt.
Vielseitige, anpassbare Konfigurationen für maximale Kontrolle
Das Amflow PX und das Amflow PR geben Fahrer:innen die volle Kontrolle über ihr Bike und bieten bis zu 40 Geometriekombinationen für unterschiedlichste Terrains und Fahrstile. Fahrer:innen können den Steuerrohrwinkel (5 Positionen), die Tretlagerhöhe (2 Positionen) und die Kettenstrebenlänge (4 Positionen) fein abstimmen, um die optimale Konfiguration für ihre Fahrt zu erzielen.
- Steuerrohrwinkel: Der standardmäßige Steuerrohrwinkel beträgt 64,2° beim PX und 64,5° beim PR. Fahrende können jedoch eine flachere Einstellung für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten oder eine steilere Einstellung für mehr Agilität und höhere Effizienz bei Anstiegen wählen.
- Tretlagerhöhe: Die hohe Einstellung hilft Fahrer:innen dabei, Hindernisse leichter zu überwinden, während die niedrige Einstellung den Schwerpunkt des Fahrrads senkt und so für mehr Grip in Kurven sorgt.
- Kettenstrebenlänge: Vier verstellbare Positionen ermöglichen eine flexible Abstimmung und bieten gleichzeitig Platz für 29-Zoll-Laufräder für hervorragendes Überrollverhalten.
Beide Amflow-Modelle sind serienmäßig mit einem sogenannten Mullet-Setup ausgestattet – 29-Zoll vorne, 27,5-Zoll hinten –, das Agilität und Laufruhe optimal kombiniert. Ein Flip-Chip ermöglicht es Fahrer:innen, die Laufräder je nach Bedarf zu wechseln, ohne den Schwerpunkt des Rahmens zu verändern.