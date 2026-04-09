BARCLAYS stuft Nordea auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,60 auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei den nordischen Banken laute das Thema "Fressen oder gefressen werden", schrieb Namita Samtani am Mittwoch. Hier seien die Kurse im Jahresverlauf deutlich gestiegen, während es in Europas Bankenbranche insgesamt abwärts gegangen sei. Dabei seien die Kursgewinne der Nordeuropäer im Laufe des Iran-Kriegs eher nachvollziehbar als die davor. Samtani bleibt eher selektiv und empfiehlt, die Papiere der DNB im Portfolio überzugewichten./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 15,43EUR auf Tradegate (09. April 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 12,90

Kursziel alt: 13,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,90 kr , was einem Rückgang von -92,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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