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    Tektonische Machtverschiebungen erfordern Cyber-Sicherheit! Alphabet, Oracle, Sekur Private Data, Palantir und SAP im Fokus

    Sicher ist, dass nichts sicher ist! Die internationale Sicherheitslage befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der zunehmend durch digitale Technologien geprägt wird. Politische Konflikte zwischen Staaten werden heute nicht mehr ausschließlich mit militärischen Mitteln ausgetragen, sondern verlagern sich in erheblichem Maße in den virtuellen Raum. Parallel dazu wächst die Bedeutung von Daten, Kommunikationssystemen und technologischer Infrastruktur als strategische Ressourcen moderner Gesellschaften. Der Mensch steht bei vielen Entwicklungen nicht mehr in der Schaltzentrale! Denn nicht zuletzt durch den Einsatz von KI stehen Unternehmen, staatliche Institutionen und Privatpersonen einer Vielzahl neuer Risiken gegenüber, die von gezielten Cyberangriffen bis hin zu verdeckter Datenauswertung reichen. Merklich führen geopolitische Spannungen zu steigenden Investitionen in Sicherheits- und Verteidigungstechnologien, wodurch ein dynamischer Markt für innovative Schutzlösungen entsteht. In dieser neuen Realität rückt Cybersicherheit in den Mittelpunkt politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Stabilität. Wo sollten Anleger hellhörig werden?

    Geopolitische Verwerfungen – Cybersicherheit ganz oben angesiedelt

    Die Digitalisierung hat die sicherheitspolitische Landschaft grundlegend verändert. Staatliche Konflikte und wirtschaftliche Rivalitäten verlagern sich zunehmend in den digitalen Raum, in dem Daten, Produktionssysteme und Kommunikationsinfrastrukturen zu strategischen Zielen geworden sind. Besonders hoch entwickelte Volkswirtschaften stehen im Fokus dieser Entwicklung. So waren im Jahr 2025 laut Erhebungen rund 72 % der Unternehmen in Europa von mindestens einem Cybersicherheitsvorfall betroffen, wobei ein erheblicher Teil der Angriffe über Monate hinweg unentdeckt blieb. Die wirtschaftlichen Auswirkungen digitaler Angriffe sind inzwischen erheblich. Studien zeigen, dass betroffene Unternehmen durch Cybervorfälle Millionenschäden erleiden und ihre Sicherheitsbudgets kontinuierlich erhöhen. In Deutschland investieren Firmen im Median über 1,2 Mio. EUR jährlich in Cybersicherheit, während gleichzeitig ein Großteil der Unternehmen bereits konkrete finanzielle Verluste durch Datendiebstahl oder Systemausfälle erlitten hat. Global betrachtet entwickelt sich Cyberkriminalität zu einem der größten wirtschaftlichen Risikofaktoren. Studien kommen zu dem Schluss, dass die weltweiten Schäden bis 2027 ein Volumen von über 10 Bio. USD pro Jahr erreichen und damit eine Größenordnung annehmen, die mit der BIP-Leistung der größten Volkswirtschaften vergleichbar ist.

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